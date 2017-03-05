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14:22 (мск), источник: Мослента

Дождливую и теплую погоду пообещали москвичам

Предстоящей ночью возможен мокрый снег.

Источник: Reuters

По данным синоптиков, в воскресенье и понедельник в Москве ожидается облачная, дождливая и теплая погода. Об этом 5 марта сообщает ТАСС.

«Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов тепла, по области будет от 2 до 7 градусов выше нуля», — сообщил в интервью информагентству представитель Росгидромета.

В ночь на понедельник будет облачно, возможны дождь и мокрый снег. В столице столбики термометров покажут 1−3 тепла. В Подмосковье — от ноля до плюс 5 градусов. В северной части региона — до минус 5.

Днем в понедельник погода не претерпит существенных изменений — будет облачно, пройдут дождь и мокрый снег. В Москве потеплеет до плюс 3−5, по области до 5 градусов тепла, на юге области до 9 выше ноля.

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