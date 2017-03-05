Проснувшихся в первые дни весны бабочек заметили южноуральцы

Жители некоторых городов Челябинской области заметили первых бабочек, которые проснулись в тёплые дни начала марта, фотографиями насекомых южноуральцы поделились в соцсети.

Бабочек, похожих на крапивниц, обнаружили у себя на подоконнике магнитогорцы. Такая же находка ждала и златоустовцев. «Весна пришла!!! Нашли вечером бабочку на улице, занесли домой, ожила», — рассказали авторы снимка. В комментариях одни пользователи усомнились в подлинности фотографий, а другие порадовались наступлению тепла.