Проснувшихся в первые дни весны бабочек заметили южноуральцы
В тёплую погоду насекомые появились раньше обычного.
В тёплую погоду насекомые появились раньше обычного.
Жители некоторых городов Челябинской области заметили первых бабочек, которые проснулись в тёплые дни начала марта, фотографиями насекомых южноуральцы поделились в соцсети.
Бабочек, похожих на крапивниц, обнаружили у себя на подоконнике магнитогорцы. Такая же находка ждала и златоустовцев. «Весна пришла!!! Нашли вечером бабочку на улице, занесли домой, ожила», — рассказали авторы снимка. В комментариях одни пользователи усомнились в подлинности фотографий, а другие порадовались наступлению тепла.
Напомним, в марте 2016 года проснувшиеся несмотря на прохладную погоду насекомые удивили жителей Озёрска.
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