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17:02 (мск), источник: АиФ Челябинск

Проснувшихся в первые дни весны бабочек заметили южноуральцы

В тёплую погоду насекомые появились раньше обычного.

Жители некоторых городов Челябинской области заметили первых бабочек, которые проснулись в тёплые дни начала марта, фотографиями насекомых южноуральцы поделились в соцсети.

Бабочек, похожих на крапивниц, обнаружили у себя на подоконнике магнитогорцы. Такая же находка ждала и златоустовцев. «Весна пришла!!! Нашли вечером бабочку на улице, занесли домой, ожила», — рассказали авторы снимка. В комментариях одни пользователи усомнились в подлинности фотографий, а другие порадовались наступлению тепла.

Напомним, в марте 2016 года проснувшиеся несмотря на прохладную погоду насекомые удивили жителей Озёрска.

Справка:

Бабочки-крапивницы зимуют во взрослом состоянии, прячась в подвалах и на чердаках жилых домов. С наступлением весны насекомые просыпаются, чтобы отложить яйца. В средней полосе России крапивниц обычно можно встретить в начале апреля.

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