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21:26 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе по праздникам и выходным будут увеличивать наряды ДПС

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости (Крым). В Севастополе в выходные и праздничные дни будет увеличено число нарядов дорожно-патрульной службы на основных подъездах к городу. Об этом информирует отдел ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«С наступлением весеннего сезона значительно увеличилось количество граждан, выезжающих на личном автотранспорте на отдых за пределы города. В связи с этим Госавтоинспекция Севастополя усилит контроль за безопасностью дорожного движения и увеличит количество нарядов дорожно-патрульной службы на основных подъездах к городу в выходные и праздничные дни», — говорится в сообщении.

Дополнительные наряды ДПС будут следить за соблюдением автомобилистами правил дорожного движения, а также уделят внимание профилактике вождения в нетрезвом виде.

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