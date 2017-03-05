В Севастополе по праздникам и выходным будут увеличивать наряды ДПС

«С наступлением весеннего сезона значительно увеличилось количество граждан, выезжающих на личном автотранспорте на отдых за пределы города. В связи с этим Госавтоинспекция Севастополя усилит контроль за безопасностью дорожного движения и увеличит количество нарядов дорожно-патрульной службы на основных подъездах к городу в выходные и праздничные дни», — говорится в сообщении.

Дополнительные наряды ДПС будут следить за соблюдением автомобилистами правил дорожного движения, а также уделят внимание профилактике вождения в нетрезвом виде.