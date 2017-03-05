В Уфе на вокзале ввели плату за парковку

На вокзале отныне введены новые правила, в соответствии с которыми бесплатно там можно парковаться только первые 15 минут. Затем наступает платное время по тарифу 100 рублей в час или 500 рублей в сутки. Льготы распространяются на инвалидов и ветеранов войны и представителей оперативных служб.

По всему периметру вокзала уже появились предупреждающие знаки о том, что остановка запрещена и неправильно припаркованная машина может быть эвакуирована.