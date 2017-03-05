Второй энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети

«В 2:05 5 марта 2017 года энергоблок № 2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению. Идет перевод реакторной установки в состояние «горячий останов», — говорится в сообщении компании.

По состоянию на 5 марта на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт.