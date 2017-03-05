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15:36 (мск), источник: Капитал

Второй энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети

В соответствии с графиком был отключен энергоблок № 2 Запорожской АЭС. Об этом сообщается в пресс-служба «Энергоатома».

Источник: Капитал

«В 2:05 5 марта 2017 года энергоблок № 2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком, по балансовому ограничению. Идет перевод реакторной установки в состояние «горячий останов», — говорится в сообщении компании.

По состоянию на 5 марта на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8−12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

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