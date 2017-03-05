Понедельник порадует челябинцев плюсовой температурой без осадков

Синоптики обещают, что в понедельник, 6 марта, погода порадует челябинцев плюсовыми температурами — однако ночью ожидаются заморозки до минус 12 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На территории Челябинской области ночью и днем 6 марта ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы, слабая изморозь, на дорогах — гололедица.

Термометры покажут днем от минус двух до плюс трех градусов, в горах — до семи тепла. Ночные температуры будут существенно ниже от 9 до 14 градусов ниже нуля, в горах — до минус 4. Ветер ожидается юго-западный 2−7 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.