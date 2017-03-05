Понедельник порадует челябинцев плюсовой температурой без осадков
Однако ночные температуры будут довольно низкими, до минус 12, поэтому с утра высока вероятность гололедицы.
Однако ночные температуры будут довольно низкими, до минус 12, поэтому с утра высока вероятность гололедицы.
Синоптики обещают, что в понедельник, 6 марта, погода порадует челябинцев плюсовыми температурами — однако ночью ожидаются заморозки до минус 12 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На территории Челябинской области ночью и днем 6 марта ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы, слабая изморозь, на дорогах — гололедица.
Термометры покажут днем от минус двух до плюс трех градусов, в горах — до семи тепла. Ночные температуры будут существенно ниже от 9 до 14 градусов ниже нуля, в горах — до минус 4. Ветер ожидается
В Челябинске ночью и днем 6 марта будет переменная облачность, без осадков. Ночью похолодает до 10−12 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут 1−3 тепла. Ветер прогнозируется