Кишиневцам предложили избавить город от грязи вот таким способом

Сообщается, что избавление молдавской столицы от грязи начнется уже с понедельника, 6 марта. И продлится оно до 14 апреля. Для того, чтобы труд не оказался напрасным, генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ обязал чиновников мэрии составлять еженедельные отчеты по уборке территорий. Также городской голова собирается привлечь к большой уборке сотрудников полиции и экологов.

Ранее мэр Кишинева выразил недовольство тем, что горожане резко его раскритиковали за грязь на улицах.

В середине февраля проблема грязи вновь стала актуальной для Кишинева. Жители молдавской столицы были вынуждены пробираться через оставшиеся грязные сугробы, лужи на тротуарах, обочинах дорог и остановках общественного транспорта. Во время очередного рабочего заседания горожане вручили Киртоакэ кубок полный грязи, тем самым обратив его внимание на то, что происходит в столице Молдовы с потеплением.

Мэр столицы сослался на капризы природы, а его родственник, лидер либеральной партии Михай Гимпу, обвинил в текущей неухоженности молдавской столицы советскую оккупацию.