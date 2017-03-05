Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко решил наказать Донбасс: просит Британию и Польшу - СМИ
"В США будет война": Захарова назвала способ - СМИ
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16:43 (мск), источник: Sputnik.md

Кишиневцам предложили избавить город от грязи вот таким способом

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Мэрия Кишинева призвала горожан самим сделать «генеральную уборку» улиц, соответствующее обращение опубликовано на сайте городской администрации.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что избавление молдавской столицы от грязи начнется уже с понедельника, 6 марта. И продлится оно до 14 апреля. Для того, чтобы труд не оказался напрасным, генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ обязал чиновников мэрии составлять еженедельные отчеты по уборке территорий. Также городской голова собирается привлечь к большой уборке сотрудников полиции и экологов.

Ранее мэр Кишинева выразил недовольство тем, что горожане резко его раскритиковали за грязь на улицах.

В середине февраля проблема грязи вновь стала актуальной для Кишинева. Жители молдавской столицы были вынуждены пробираться через оставшиеся грязные сугробы, лужи на тротуарах, обочинах дорог и остановках общественного транспорта. Во время очередного рабочего заседания горожане вручили Киртоакэ кубок полный грязи, тем самым обратив его внимание на то, что происходит в столице Молдовы с потеплением.

Мэр столицы сослался на капризы природы, а его родственник, лидер либеральной партии Михай Гимпу, обвинил в текущей неухоженности молдавской столицы советскую оккупацию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Приднестровье российский флаг приравняли к государственному
Акции в поддержку Трампа в США привели к арестам
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Россияне сравнили сложность жизни мужчин и женщин
Устюгов выиграл серебро в лыжном марафоне на чемпионате мира
Абэ назвал государственной тайной итоги игры в гольф с Трампом
Китай запустил крупнейшую в мире буровую платформу «Синий кит-1»
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
Предолимпийский глобус. Россия выиграла Кубок мира в эстафетах В мужской предолимпийской эстафете сборная России претендовала на золото, но довольствовалась глобусом. Малым, хрустальным и единственным
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь