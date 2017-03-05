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18:53 (мск), источник: Новости Воронежа

Погода с 6 по 10 марта: Воздух в Воронеже прогреется до 9 градусов тепла

Осадков в ближайшие дни не ожидается.

В Воронеж наконец пришла не только календарная весна, но и фактически стало тепло. В ближайшие пять дней температура воздуха в городе не опустится ниже 0 градусов. Причем на каждый день синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

В понедельник, 6 марта, в Воронеже ночью будет около 3 градусов тепла. Днем и вовсе воздух прогреется до 9 градусов тепла.
Во вторник, 7 марта, в столице Черноземья в ночное время температура не изменится. Днем термометры покажу +8.
В Международный женский день в городе ночью станет чуть прохладнее — около 2 градусов со знаком «плюс». Днем же по-прежнему будет +8 градусов.

В четверг, 9 марта, ночью еще немного похолодает — до +1 градуса. В дневное время в Воронеже стабильно +8 градусов. Наконец, в пятницу, 10 марта, в Воронеже ночью термометры замрут на 1 градусе тепла. А днем воздух прогреется до стабильных 8 градусов тепла.

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Погода с 6 по 10 марта: Воздух в Воронеже прогреется до 9 градусов тепла
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