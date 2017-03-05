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16:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове Ford врезался в ограждение после столкновения с «Ладой»

Водитель «Лады» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Один человек пострадал в результате ДТП на перекрестке улиц Красноармейская и Красная в Кемерове, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 4 марта. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 211440» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Ford Focus. От удара иномарку отбросило на пешеходное ограждение. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Ford.

«При оформлении ДТП зафиксированы недостатки обустройства улично-дорожной сети связанные с отсутствием дорожных знаков в необходимых местах», — сообщили в Госавтоинспекции.

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