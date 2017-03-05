В Кемерове Ford врезался в ограждение после столкновения с «Ладой»

Один человек пострадал в результате ДТП на перекрестке улиц Красноармейская и Красная в Кемерове, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла вечером 4 марта. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 211440» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Ford Focus. От удара иномарку отбросило на пешеходное ограждение. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Ford.