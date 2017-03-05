В Новосибирске голый мужчина пытался атаковать реанимобиль

В Новосибирске голый неадекватный мужчина в центре города заблокировал путь реанимобилю и оторвал у него государственный номер. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Новосибирской области.

Ранее сегодня в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина раздевается прямо на улице перед машиной реанимации и все свои вещи бросает в лобовое стекло.

Позже стало известно, что в 8:50 по местному времени из скорой помощи в полицию поступило сообщение о том, что у дома № 1 по улице Ленина якобы избит мужчина. Сотрудники полиции выехали на место происшествия.

Уже непосредственно на месте сотрудники скорой помощи рассказали полицейским, что некий гражданин разделся перед реанимобилем догола, вел себя крайне неадекватно, пытался броситься на проезжающие мимо автомобили и людей. В довершении всего он оторвал государственный регистрационный номер у реанимобиля.

При этом никаких признаков избиения у мужчины видно не было. От его действий никто не пострадал, только автомобиль реанимации.

В итоге сотрудники полиции уговорили мужчину одеться и увезли его в отделение. Уже там ему была вызвана специализированная скорая помощь, которая увезла его в соответствующее учреждение. В отношении мужчины проводится проверка.