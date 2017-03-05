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16:26 (мск), источник: PROUFU.ru

На фестивале зимней рыбалки в Башкирии не поймали ни одной рыбы

В воскресенье в Нугуше прошел республиканский фестиваль зимней рыбалки.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Более ста любителей подледного лова приехали со всей республики и даже из соседних регионов. Однако охота оказалась бескровной. За 2,5 часа не было поймано ни одной рыбешки.

Организаторы и участники фестиваля объяснили отсутствие клева неудачным выбором места.

На Нугушское водохранилище, где первоначально планировали проводить соревнование, рыбаков не пустили. Вмешалась природоохранная прокуратура, которая напомнила организаторам, что этот водоем — часть национального парка и рыбачить на нем запрещено.

Мероприятие пришлось срочно перенести на расположенное рядом Теплое озеро, которое в это время года практически непригодно для рыбалки.

«Мы это называем глухозимье. Это когда в водоеме очень плохой кислородный режим, из-за которого рыба просто впадает в анабиоз и перестает питаться. И чем не рыбачь — ты ее не выманишь. Это происходит не столько из-за погоды, сколько из-за свойств самого водоема и времени года», — рассказал главный судья соревнования, председатель стерлитамакского клуба рыболовов «Перекат» Петр Терехов.

Участник фестиваля Рахимьян Жданов говорит, что заранее знал: клева не будет. Тем не менее решил поучаствовать: «Мы еще вчера проверили, делали пробное бурение, подкормку. Было уже видно, что рыбы нет. Ни одной поклевки. Но главное же участие, поэтому пришли».

Среди участников было и несколько рыбачек. Девушки старались не отставать от соперников-мужчин.

Впрочем, уже под конец соревнования один из участников все же смог похвастаться уловом. Вместе с буром он случайно вытащил на лед первую и единственную рыбу за все время — малька длиной в пару сантиметров. Малыша отпустили на волю, а рыбаку присудили приз за самую большую пойманную рыбу.

Победители фестиваля зимней рыбалки в Нугуше через неделю поедут в Альшеевский район, где пройдет чемпионат республики.

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