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16:25 (мск), источник: PROUFU.ru

Жителям Башкирии будет доступен летом «Единый билет» в Крым

Нынешним летом жители Башкирии, собирающиеся на отдых в Крым, могут рассчитывать на такую льготу, как «Единый билет». Льгота будет действовать с 30 апреля по 30 сентября.

Главной ее изюминкой является то, что «единый билет» распространяется на поезд, автобус и паром, причем все рейсы состыкованы по времени, к тому же, будет предусмотрена доставка багажа.

Оформить «Единый билет» можно будет сразу же при покупке железнодорожного билета, в том числе и на сайте РЖД.

Стоимость «Единого билета» зависит от станции отправления, конечного пункта маршрута и типа вагона поезда (плацкарт, купе или СВ). Представители РЖД уже сообщили, что она осталась на уровне 2015−2016 годов. Дети до 5 лет путешествуют в сопровождении взрослых бесплатно.

Единственное, что следует учесть, «Единые билеты» имеют привязку к конкретным станциям отправления.

В северной части Башкирии таким пунктом отправления является город Янаул (отъезд с 28 апреля); в центральной части — это Уфа (отъезд с 27 апреля); на востоке республики — Белорецк или Магнитогорск (отъезд с 27 апреля), на юге Башкирии — Оренбурга (отъезд с 29 апреля).

Пункты прибытия в Крыму также утверждены: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Ялта.

Сориентироваться в алгоритме оформления «Единого билета» помогут инструкции на сайте РЖД.

Примечательно, что в случае опоздания на поезд РЖД обещает пассажирам обеспечить им отправку на вожделенный юг ближайшим автобусом, в котором будут в наличии свободные места.

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