Почти семьсот студентов пройдут практику в омском облправительстве

В текущем году около 694 студента из разных вузов смогут пройти практику в органах исполнительной власти Омской области. Как сообщил аппарат губернатора и правительства Омской области, на практику пригласят учащихся 11 вузов.

Основная часть квот выделена студентам ОмГУ — 253 места. Для прохождения практики приглашают также учащихся ОмГТУ, ОмГАУ, СибАДИ, ОмГУПСа, ОмЮА, СибГУФКа, ОмГА, филиала Финансового университета при правительстве РФ, филиала Международного института экономики и права. Все практиканты будут заняты в аппарате губернатора, правительстве Омской области, министерствах и главных управлениях.

Самыми востребованными специальностями оказались юриспруденция, государственное и муниципальное управление, экономика, финансы и кредит, управление персоналом, документоведение и архивоведение, информационная безопасность.