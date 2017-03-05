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17:00 (мск), источник: Om1.ru

Почти семьсот студентов пройдут практику в омском облправительстве

На практику приглашают студентов 11 ведущих вузов региона.

В текущем году около 694 студента из разных вузов смогут пройти практику в органах исполнительной власти Омской области. Как сообщил аппарат губернатора и правительства Омской области, на практику пригласят учащихся 11 вузов.

Основная часть квот выделена студентам ОмГУ — 253 места. Для прохождения практики приглашают также учащихся ОмГТУ, ОмГАУ, СибАДИ, ОмГУПСа, ОмЮА, СибГУФКа, ОмГА, филиала Финансового университета при правительстве РФ, филиала Международного института экономики и права. Все практиканты будут заняты в аппарате губернатора, правительстве Омской области, министерствах и главных управлениях.

Самыми востребованными специальностями оказались юриспруденция, государственное и муниципальное управление, экономика, финансы и кредит, управление персоналом, документоведение и архивоведение, информационная безопасность.

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