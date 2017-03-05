Как одевались молдаванки в межвоенный период (ФОТО)

Из фотографий видно, что молдаванки любили читать газеты, гулять по городу и общаться в зонах отдыха, ходить по магазинам со своими детьми и супругами.

Кроме того, женщины той эпохи любили экспериментировать и сочетать аксессуары, купленные за рубежом или в столичных магазинах, с одеждой, сшитой тщательно искусными мастерицами из молдавских сел.

Некоторые молдаванки, которые были из богатых семей, носили головные уборы из натурального меха из Франции или Германии.