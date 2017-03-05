8 марта в Волгограде потеплеет до плюс 8

Установившаяся в выходные солнечная погода сохранится на всю предстоящую неделю. А в Международный женский день температура воздуха в областном центре прогреется до символических +8°С. При этом, сообщают синоптики, день будет преимущественно солнечным и без осадков. Скорость восточного ветра составит 4 м/с.

Сухая, теплая и практически безветренная погода установится в Волгограде вплоть до следующей субботы — 11 марта. Максимальное понижение температуры воздуха ночью на неделе составит -1°С.