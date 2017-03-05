Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова назвала способ - СМИ
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
17:09 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

8 марта в Волгограде потеплеет до плюс 8

Приятное потепление, как сообщили ВДТВ в Гидрометцентре России, ожидает Волгоград в среду 8 марта.

Установившаяся в выходные солнечная погода сохранится на всю предстоящую неделю. А в Международный женский день температура воздуха в областном центре прогреется до символических +8°С. При этом, сообщают синоптики, день будет преимущественно солнечным и без осадков. Скорость восточного ветра составит 4 м/с.

Сухая, теплая и практически безветренная погода установится в Волгограде вплоть до следующей субботы — 11 марта. Максимальное понижение температуры воздуха ночью на неделе составит -1°С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Акции в поддержку Трампа в США привели к арестам
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Россияне сравнили сложность жизни мужчин и женщин
Устюгов выиграл серебро в лыжном марафоне на чемпионате мира
Абэ назвал государственной тайной итоги игры в гольф с Трампом
Китай запустил крупнейшую в мире буровую платформу «Синий кит-1»
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
Предолимпийский глобус. Россия выиграла Кубок мира в эстафетах В мужской предолимпийской эстафете сборная России претендовала на золото, но довольствовалась глобусом. Малым, хрустальным и единственным
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Программу маткапитала продлят на пять лет
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь