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17:07 (мск), источник: Publika.md

Ученые обнаружили в мозге участки, отвечающие за любовь и сексуальное желание

Научные сотрудники из Канады обнаружили участки мозга, которые отвечают за сексуальное желание и любовь.

Источник: Publika.md

Группа специалистов из Канады, Швейцарии и США составила карту человеческого мозга, на которой были отображены все известные участки мозга, а также их особенности и функции.

В ходе масштабного исследования участников подключали к специальному аппарату, который фиксировал мозговую деятельность человека и записывал ее. В ходе опыта мужчинам и женщинам демонстрировали разные снимки их близких, а также фото эротического содержания, пишет riafan.ru.

По окончании эксперимента специалисты выяснили, что полосатое тело и островковая доля мозга отвечают за сексуальное влечение и любовь. Кроме того, эксперты отметили, что воздействие любви на мозг очень схоже с приемом наркотических веществ.

Ученые рассчитывают продолжить масштабные опыты, чтобы выяснить все подробности и детали работы мозга.

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