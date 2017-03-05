Ученые обнаружили в мозге участки, отвечающие за любовь и сексуальное желание

Группа специалистов из Канады, Швейцарии и США составила карту человеческого мозга, на которой были отображены все известные участки мозга, а также их особенности и функции.

В ходе масштабного исследования участников подключали к специальному аппарату, который фиксировал мозговую деятельность человека и записывал ее. В ходе опыта мужчинам и женщинам демонстрировали разные снимки их близких, а также фото эротического содержания, пишет riafan.ru.

По окончании эксперимента специалисты выяснили, что полосатое тело и островковая доля мозга отвечают за сексуальное влечение и любовь. Кроме того, эксперты отметили, что воздействие любви на мозг очень схоже с приемом наркотических веществ.

Ученые рассчитывают продолжить масштабные опыты, чтобы выяснить все подробности и детали работы мозга.