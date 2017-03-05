Южноуральцев предупредили о перепадах температур и гололёде
В некоторых районах области ожидают до -14 градусов.
В некоторых районах области ожидают до -14 градусов.
Перепады температур и сопровождающие их туман и гололёд ожидаются в Челябинской области 6 марта, сообщают в региональном ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в ночь на понедельник в некоторых районах Южного Урала столбики термометров покажут до 14 градусов мороза, днём воздух прогреется до +3, а в горах — до +7 градусов.
В связи с плохой видимостью и скользкими дорогами на трассах региона могут образоваться заторы. Южноуральцев просят не нарушать правил движения и быть особенно осторожными на аварийных участках.