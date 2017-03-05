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19:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцев предупредили о перепадах температур и гололёде

В некоторых районах области ожидают до -14 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Перепады температур и сопровождающие их туман и гололёд ожидаются в Челябинской области 6 марта, сообщают в региональном ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ночь на понедельник в некоторых районах Южного Урала столбики термометров покажут до 14 градусов мороза, днём воздух прогреется до +3, а в горах — до +7 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7−9 м/с и отдельными порывами до 14 м/с.

В связи с плохой видимостью и скользкими дорогами на трассах региона могут образоваться заторы. Южноуральцев просят не нарушать правил движения и быть особенно осторожными на аварийных участках.

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