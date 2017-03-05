Россельхознадзор обнаружил незаконный карьер под Воронежем

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили незаконный карьер площадью 3 га и глубиной 45 м в Рамонском районе, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 3 марта. Добычу песка развернули на землях сельскохозяйственного назначения.

По данным Россельхознадзора, у собственника земельного участка есть все документы, разрешающие добычу строительных песков.

— Однако без изменения категории разрешенного использования земель данный участок используется не по целевому назначению. Процедура по переводу земель из одной категории в другую не проведена, — отметили в ведомстве.