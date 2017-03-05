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17:23 (мск), источник: Publika.md

Блумберг обновил рейтинг пятисот самых богатых людей мира

Как сообщает Блумберг, по данным на 5 марта, первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), второе — американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), третье — глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

Источник: Publika.md

Также в первую десятку вошли экс-президент испанской компании Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох, владеющие большей частью корпорации Koch Industries (по 48,1 миллиарда), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).

В первую сотню вошли несколько россиян. Потанин оказался на 51 месте (16,6 миллиарда долларов), Мордашов — на 54 (16,5 миллиарда), Вексельберг — на 62 (14,8 миллиарда), Усманов — на 70 (13,9 миллиарда), глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин — на 71 (13,9 миллиарда), акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман — на 74 (13,4 миллиарда), первую сотню закрывает основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию, пишут РИА Новости.

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