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18:57 (мск), источник: 36on.ru

Ранний паводок может затопить десятки сел и сотни домов в Воронежской области

В Воронежской области десятки сел и сотни домов рискуют быть затопленными из-за паводка, который в 2017 году начнется на месяц раньше обычного.

В зонах потенциального затопления могут оказаться 42 воронежских поселка и более 3000 человек, сообщает телеканал ГТРК Воронеж. На местах делается все возможное, чтобы избежать этого. Так, в этом году плотину на реке Толучеевке в Калачеевском районе пришлось открывать на две недели раньше срока, но риск затопления прибрежных сел все равно достаточно велик, как и поселков около реки Подгорной. Недавно через Подгорную построили новый высокий мост, и жители надеются, что конструкция в какой-то мере защитит дома и участки от активного наступления паводковых вод.

В зону подтопления попало расположенное в низине село Шуберское — здесь вода подходит к участкам, а некоторые уже затопила, превратив в озера едва ли не метровой глубины.

Решение проблем с зонами затопления состоит в возведении новых водоотводных сооружений, что требует многомиллионных вложений, которых в районах нет. Местные жители все это знают — и потому пытаются решать проблемы с водоотведением самостоятельно. Например, в Шуберском коллективно чистят канавы, чтобы вода уходила в пруд, а там, где потоки слишком мощные, откачивают помпами.

От раннего паводка также могут пострадать и некоторые дороги региона. Поэтому сейчас дорожные службы проверяют, чистят и подготавливают водопропускные трубы, сливные лотки и другие водоотводные сооружения, запасают строительные материалы, необходимые для быстрого и своевременного устранения размывов на дорогах и укрепления дорожного полотна.

Напомним, в этом году синоптики пообещали воронежцам теплый солнечный март, температура воздуха будет выше обычной мартовской. Это привело к раннему таянию снега, а стало быть, и раннему паводку, который в этом году начнется на месяц раньше. Однако опасаться резкого подъема уровня воды в реках не стоит, уверяют синоптики — таяние снега будет идти постепенно, и влага успеет впитаться в почву. Руководитель Воронежского областного гидрометцентра Александр Сушков сообщил телеканалу, что уровень воды на Дону, Хопре и Вороне будет ниже обычного, единственная река, где вероятен резкий подъем воды — это Битюг.

Также контролировать ситуацию с паводком будут воронежские спасатели, которые при неблагоприятном развитии ситуации будут организовывать на затопленных территориях понтонные переправы, проводить эвакуацию, а также проводить в случае необходимости взрывные работы — по словам временного руководителя областного управления МЧС Александра Кошеля, для этого уже подготовлено три расчета по пять человек. Спасатели могут рассчитывать на помощь военных специалистов — инженеров ЗВО, готовых принять участие в организации переправ и проведении взрывных работ по освобождению водоемов ото льда.

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Ранний паводок может затопить десятки сел и сотни домов в Воронежской области
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