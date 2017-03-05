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19:24 (мск), источник: НИА Самара

МЧС Самарской области предупреждает о возможном сходе снега с крыш

В Самаре и области наблюдается потепление, в связи с этим угроза схода снежных и ледяных масс с крыш зданий остается одной из главных опасностей для людей на улице.

Главное управление МЧС России по Самарской области советует гражданам быть предельно осторожными и напоминает о правилах поведения на улице во время потепления в зимнее время:

— при обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение;.

— при обнаружении оборванного снегом электропровода, свисающего с крыши, ни в коем случае не касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии не ближе 8 метров. Немедленно сообщите об обрыве в обслуживающую организацию или в единую дежурную диспетчерскую службу. До прибытия аварийной бригады не подпускайте к оборванному проводу прохожих, особенно детей;.

— если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум сверху — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;.

— также не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Если сосулька все же упала и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что вам был причинен вред;.

— если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий! Берегите себя и предупредите о подобных опасностях детей, сообщает пресс-служба облМЧС.

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МЧС Самарской области предупреждает о возможном сходе снега с крыш
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