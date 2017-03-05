В Феодосии в честь 8 Марта устроят рыцарский турнир
ФЕОДОСИЯ, 5 мар — РИА Новости (Крым). 8 марта в Феодосийском музее древностей состоится театрализованное представление «Рыцарский турнир в честь прекрасных дам». Об этом сообщили в учреждении.
ФЕОДОСИЯ, 5 мар — РИА Новости (Крым). 8 марта в Феодосийском музее древностей состоится театрализованное представление «Рыцарский турнир в честь прекрасных дам». Об этом сообщили в учреждении.
Мероприятие пройдет в Лапидарном дворике. В нем примут участие клубы исторической реконструкции.
«Во время турнира перед восторженными глазами зрителей разыграются нешуточные сражения, состязания, битвы, фрагменты исторических событий и музыкальные театрализованные представления», — рассказали в музее.
Кроме того, в программе — демонстрация рыцарских костюмов и владения различными видами средневекового оружия, показ ремесел и быта того времени.