Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко решил наказать Донбасс: просит Британию и Польшу - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
21:27 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии в честь 8 Марта устроят рыцарский турнир

ФЕОДОСИЯ, 5 мар — РИА Новости (Крым). 8 марта в Феодосийском музее древностей состоится театрализованное представление «Рыцарский турнир в честь прекрасных дам». Об этом сообщили в учреждении.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие пройдет в Лапидарном дворике. В нем примут участие клубы исторической реконструкции.

«Во время турнира перед восторженными глазами зрителей разыграются нешуточные сражения, состязания, битвы, фрагменты исторических событий и музыкальные театрализованные представления», — рассказали в музее.

Кроме того, в программе — демонстрация рыцарских костюмов и владения различными видами средневекового оружия, показ ремесел и быта того времени.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Пилот рухнувшего недалеко от Турции МиГ-21 заявил, что его сбили
Тысячи французов вышли на митинг в поддержку Фийона в Париже
Грузия отреагировала на предложение Вены о центрах для беженцев
Конгресс США изучит данные о прослушках Трампа
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире
В Казани обстреляли автомобиль пресс-секретаря Татфондбанка
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России «Краснодар» и «Спартак» завершили матч зрелищной ничьей, достойной шикарной атмосферы на трибунах
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь