В Феодосии в честь 8 Марта устроят рыцарский турнир

Мероприятие пройдет в Лапидарном дворике. В нем примут участие клубы исторической реконструкции.

«Во время турнира перед восторженными глазами зрителей разыграются нешуточные сражения, состязания, битвы, фрагменты исторических событий и музыкальные театрализованные представления», — рассказали в музее.

Кроме того, в программе — демонстрация рыцарских костюмов и владения различными видами средневекового оружия, показ ремесел и быта того времени.