В Карабаше объявили НМУ
На ближайшие сутки сохранятся условия для смога.
На ближайшие сутки сохранятся условия для смога.
В Карабаше объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.
Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе условия объявлены 5 марта с 19:00 до 19:00 6 марта. Ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Горожанам рекомендуется не выходить из дома без острой необходимости.