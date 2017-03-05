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19:52 (мск), источник: PROUFU.ru

Следующая неделя будет балансировать на грани между весной и зимой

На будущей неделе, с 6 по 12 марта, по Башкирии и в Уфе будет наблюдаться весьма переменчивая погода, потепление будет чередоваться с похолоданием.

Источник: Proufu.ru

Так, в понедельник, 6 марта, в регионе ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до минус 2 градусов ниже ноля, а днем температура будет колебаться в районе 0 градусов.

Во вторник, 7 марта, синоптики предсказали погоду такого же типа, как и накануне.

В среду, 8 марта, по мнению специалистов Башгидромета, будет облачная погода с прояснениями, также в основном без осадков. Температура воздуха предполагается ночью до минус 5 градусов, а днем до минус 2 градусов.

В четверг, 9 марта, уже подкрадется незаметно более конкретное похолодание. При облачно погоде и сильном холодном ветре температура воздуха достигнет минус 11 градусов ночью и минус 5 градусов днем.

В пятницу, 10 марта, характер погоды существенно не изменится.

В субботу, 11 марта, последуют небольшие изменения: ожидается малооблачная погода с минимальными осадками в виде снега. Температура воздуха ночью составит минус 10 градусов, днем воздух прогреется до минус 3 градусов.

В воскресенье, 12 марта, синоптики обещают приятную ясную погоду, без осадков. Температура воздуха ночью минус 8 градусов, а днем в районе минус 2 градусов.

В следующие дни пока кардинальных перемен в погоде не обещали.

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