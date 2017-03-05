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21:28 (мск), источник: Крым Press

9 марта под Севастополем будут подрывать авиабомбу

В четверг, 9 марта под Севастополем будут подрывать авиабомбу. Речь идет о ликвидации немецкой авиабомбы SC-250. В связи с этим на Северной стороне будет перекрыто движение транспорта.

Проезд будет перекрыт на следующих участках: кольцевая развязка в районе бывшего поста ГАИ — подъезд к Каче (поворот на Северную) — железнодорожный переезд — подъезд к станции «Мекензиевы горы» — станция.

Движение будет перекрыто с 9.30 до 17 часов 9 марта, резервным днём введения ограничений называют 10 марта.

Перевозчиков, работающих в этом районе, просят заранее предупредить пассажиров об ограничениях.

Документ, регламентирующий временное ограничение движения транспорта 9 марта — ЗДЕСЬ.

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