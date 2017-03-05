В Подмосковье из-за вспышки птичьего гриппа госпитализированы 14 человек
На птицефабриках в трех районах Московской области зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. В больницы госпитализированы 14 сотрудников, контактировавших с больной птицей.
На птицефабриках в трех районах Московской области зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. В больницы госпитализированы 14 сотрудников, контактировавших с больной птицей.
Об этом в воскресенье, 5 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в медицинских кругах области.
Информация об этом поступила 3 марта, сразу после получения лабораторных анализов. В воскресенье, 5 марта, повторные анализы так же дали положительный результат.
«Инфицированный материал поступил из трех районов Московской области — Пушкинского,
Информацию о госпитализации семи человек в Щелковском и семи человек в Пушкинском и
Однако, по его данным, семь сотрудников фабрики в Щелковском районе госпитализированы с диагнозом «ОРВИ, подозрение на птичий грипп». У семи человек в Пушкинском и
Официального подтверждения этой информации «Ленте.ру» пока получить не удалось.