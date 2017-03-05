В Подмосковье из-за вспышки птичьего гриппа госпитализированы 14 человек

Источник: РИА "Новости"

Об этом в воскресенье, 5 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в медицинских кругах области.

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По его словам, в обязательных ветеринарных пробах от 28 февраля специалисты обнаружили генетический материал птичьего гриппа

Информация об этом поступила 3 марта, сразу после получения лабораторных анализов. В воскресенье, 5 марта, повторные анализы так же дали положительный результат. «Инфицированный материал поступил из трех районов Московской области — Пушкинского, Сергиево-Посадского и Щелковского. Его источником, скорее всего, стала птицефабрика поселка Биокомбината в Щелковском районе. Накануне начались обсервационные мероприятия (наблюдение за здоровыми людьми, контактировавшими с больными, в отличие от карантина, куда помещают людей, уже имеющих признаки заболевания — прим. “Ленты.ру”). Пока признаков болезней у всех сотрудников птицефабрик нет», — рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, в связи с угрозой распространения птичьего гриппа уничтожению подлежит около 400 тысяч птиц

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