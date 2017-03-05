Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Реакция украинского бизнесмена на требование платить налоги в ДНР
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
21:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Подмосковье из-за вспышки птичьего гриппа госпитализированы 14 человек

На птицефабриках в трех районах Московской области зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. В больницы госпитализированы 14 сотрудников, контактировавших с больной птицей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в воскресенье, 5 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в медицинских кругах области.

Читайте также
МЧС создало штаб по ликвидации птичьего гриппа в Подмосковье
По его словам, в обязательных ветеринарных пробах от 28 февраля специалисты обнаружили генетический материал птичьего гриппа

Информация об этом поступила 3 марта, сразу после получения лабораторных анализов. В воскресенье, 5 марта, повторные анализы так же дали положительный результат.

«Инфицированный материал поступил из трех районов Московской области — Пушкинского, Сергиево-Посадского и Щелковского. Его источником, скорее всего, стала птицефабрика поселка Биокомбината в Щелковском районе. Накануне начались обсервационные мероприятия (наблюдение за здоровыми людьми, контактировавшими с больными, в отличие от карантина, куда помещают людей, уже имеющих признаки заболевания — прим. “Ленты.ру”). Пока признаков болезней у всех сотрудников птицефабрик нет», — рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, в связи с угрозой распространения птичьего гриппа уничтожению подлежит около 400 тысяч птиц
Читайте также
В Подмосковье погибли более 11 тысяч куриц из-за птичьего гриппа

Информацию о госпитализации семи человек в Щелковском и семи человек в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе в связи с вспышкой птичьего гриппа нам также подтвердил другой источник, в экстренных службах Московской области.

Однако, по его данным, семь сотрудников фабрики в Щелковском районе госпитализированы с диагнозом «ОРВИ, подозрение на птичий грипп». У семи человек в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе клинических признаков заболевания при осмотре не выявлено, за ними наблюдают врачи.

Официального подтверждения этой информации «Ленте.ру» пока получить не удалось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Пилот рухнувшего недалеко от Турции МиГ-21 заявил, что его сбили
Тысячи французов вышли на митинг в поддержку Фийона в Париже
Грузия отреагировала на предложение Вены о центрах для беженцев
Конгресс США изучит данные о прослушках Трампа
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире
В Казани обстреляли автомобиль пресс-секретаря Татфондбанка
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России «Краснодар» и «Спартак» завершили матч зрелищной ничьей, достойной шикарной атмосферы на трибунах
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Программу маткапитала продлят на пять лет
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь