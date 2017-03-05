Ученые доказали реальность десяти мифических существ
В частности, по данным американских исследователей, хоббиты жили в Индонезии, а драконы — в Австралии.
В частности, по данным американских исследователей, хоббиты жили в Индонезии, а драконы — в Австралии.
Американские ученые составили список мифических существ, которые по их утверждению, существовали в реальности. Об этом сообщает агентство «ФАН».
Так, по словам специалистов из Вашингтона, почти 12 тысяч лет назад на Земле жили хоббиты. В индонезийских пещерах были найдены скелеты существ, рост которых не достигает и метра.
Драконы, по данным авторов исследования, представляли реальную угрозу для австралийских аборигенов. В древних рукописях их описывают, как восьмиметровых ящеров, изо рта которых выделялась убийственная кислота.
Реальными ученые посчитали и кракена, жившего в Индийском океане, и чудовищ Сциллу и Харибду, обитавших в испанской акватории.
Амазонки, по данным исследователей, были обычными женщинами, но серьезно превосходившими по физической силе мужчин. Также существуют доказательства жизни циклопов, василисков и грифонов.
Мнения исследователей не совпадают только по поводу происхождения и классификации йети.
Также найдены следы ранее существовавшего Моби Дика — огромного вымышленного
В топ реальных сказочных существ также попали лютоволки — хищники, которые в несколько раз больше свои потомков — волков. Кроме того, ученые призвали поверить в единорогов, грифонов, циклопов и Василиска.
В мифических персонажей всех этих существ превратили сами люди, которые просто преувеличили их силу и добавили немного мистики, подчеркивают ученые.