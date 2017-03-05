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5 марта, источник: BFM.ru

Ученые доказали реальность десяти мифических существ

В частности, по данным американских исследователей, хоббиты жили в Индонезии, а драконы — в Австралии.

Источник: AFP 2017

Американские ученые составили список мифических существ, которые по их утверждению, существовали в реальности. Об этом сообщает агентство «ФАН».

Исследования доказали, что раньше на земле на самом деле жили десять «фантастических тварей»
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Так, по словам специалистов из Вашингтона, почти 12 тысяч лет назад на Земле жили хоббиты. В индонезийских пещерах были найдены скелеты существ, рост которых не достигает и метра.

Драконы, по данным авторов исследования, представляли реальную угрозу для австралийских аборигенов. В древних рукописях их описывают, как восьмиметровых ящеров, изо рта которых выделялась убийственная кислота.

Реальными ученые посчитали и кракена, жившего в Индийском океане, и чудовищ Сциллу и Харибду, обитавших в испанской акватории.

Амазонки, по данным исследователей, были обычными женщинами, но серьезно превосходившими по физической силе мужчин. Также существуют доказательства жизни циклопов, василисков и грифонов.

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Мнения исследователей не совпадают только по поводу происхождения и классификации йети.

Также найдены следы ранее существовавшего Моби Дика — огромного вымышленного кита-убийцы.

В топ реальных сказочных существ также попали лютоволки — хищники, которые в несколько раз больше свои потомков — волков. Кроме того, ученые призвали поверить в единорогов, грифонов, циклопов и Василиска.

В мифических персонажей всех этих существ превратили сами люди, которые просто преувеличили их силу и добавили немного мистики, подчеркивают ученые.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Но всех их победил российский писец ( скажем так ) , который к ним пришёл , а точнее подкрался незаметно . Страшнее зверюги я не встречал .
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