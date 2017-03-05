Ученые доказали реальность десяти мифических существ

Американские ученые составили список мифических существ, которые по их утверждению, существовали в реальности. Об этом сообщает агентство «ФАН».

Исследования доказали, что раньше на земле на самом деле жили десять «фантастических тварей»

Исследования доказали, что раньше на земле на самом деле жили десять «фантастических тварей»

Так, по словам специалистов из Вашингтона, почти 12 тысяч лет назад на Земле жили хоббиты. В индонезийских пещерах были найдены скелеты существ, рост которых не достигает и метра.

Драконы, по данным авторов исследования, представляли реальную угрозу для австралийских аборигенов. В древних рукописях их описывают, как восьмиметровых ящеров, изо рта которых выделялась убийственная кислота.

Реальными ученые посчитали и кракена, жившего в Индийском океане, и чудовищ Сциллу и Харибду, обитавших в испанской акватории.

Амазонки, по данным исследователей, были обычными женщинами, но серьезно превосходившими по физической силе мужчин. Также существуют доказательства жизни циклопов, василисков и грифонов.