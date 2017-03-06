На полуострове хотят реализовать проект «Карта гостя Крыма»

Карта гостя — проект, который апробирован и популярен в международной туристской практике. Гости смогут приезжать в Крым подготовленными к отдыху, им не придется тратить время на поиски мест, которые можно посетить. Но самое главное — они будут экономить свои средства, отдыхая. Представленные проекты направлены на то, чтобы сделать пребывание туристов в Крыму максимально комфортным и ярким на эмоции, — цитирует пресс-служба Микурортов РК главу ведомства Сергея Стрельбицкого.

Предполагается, что «Карта гостя Крыма» позволит её владельцам единоразово бесплатно посещать объекты показа. Кроме того, туристы смогут рассчитывать на скидку до 40% при размещении в санаториях и отелях, при обслуживании в объектах питания, досуга, в транспорте.

Карту планируют распространять через туроператоров, туристско-информационные центры, аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, объекты размещения. Она будет действовать с момента первого ее применения в течение 7, 14 или 21 дня.

Вторая программа «Карта Гостя Крыма», презентованная на пленарном заседании, включает каталог, каждая страница которого представляет из себя входной билет в крымский музей или туристический объект полуострова, участвующий в программе. Кроме того, в каталоге размещена информация о партнерах программы: отелях, ресторанах, объектах развлечений, которые гарантируют обладателю «Карты Гостя Крыма» скидки в размере от 10 до 30%, — отмечают в Миистерстве курортов и туризма РК.