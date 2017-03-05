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22:28 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело о невыплате зарплат на заводе Люберец

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сотрудникам задолжали 5,7 миллиона рублей.

Источник: РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по невыплате заработных плат на шесть миллионов рублей рабочим Люберецкого электромеханического завода. Об этом сообщил телеканал «360».

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По данным следствия, руководство предприятия имеет задолженности перед 135 сотрудниками на сумму в 5,7 миллиона рублей. Ситуация продолжается с 1 января 2016 года.

Высший менеджмент мог погасить долг перед работниками, однако не сделал этого. Они совершали частичные невыплаты по личной заинтересованности в обход Трудового кодекса.

В конце февраля в Кремле отметили, что администрация президента России осуществляет мониторинг в социально-экономической сфере в постоянном режиме. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопиющие случаи невыплат зарплат Владимир Путин берет под личный контроль.

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