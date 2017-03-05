СК возбудил дело о невыплате зарплат на заводе Люберец

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по невыплате заработных плат на шесть миллионов рублей рабочим Люберецкого электромеханического завода. Об этом сообщил телеканал «360».

По данным следствия, руководство предприятия имеет задолженности перед 135 сотрудниками на сумму в 5,7 миллиона рублей. Ситуация продолжается с 1 января 2016 года.

Высший менеджмент мог погасить долг перед работниками, однако не сделал этого. Они совершали частичные невыплаты по личной заинтересованности в обход Трудового кодекса.