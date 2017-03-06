В Подмосковье забьют до 4 млн голов птицы из-за вспышки гриппа
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Подмосковье, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Подмосковье, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, очаги выявлены на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и
Информация о случаях заражения птичьим гриппом на птицеводческом предприятии «Смена» подтверждается администрацией
«Сейчас специалисты проводят мониторинг во всех птичьих хозяйствах района, включая мелкие частные. Работа идет круглосуточно. В случае эпидемии под угрозой окажется уникальный генофонд птицехозяйства “Смена”, который формировался десятилетиями. Также вероятны большие убытки в сельскохозяйственной отрасли», — говорится в сообщении на сайте администрации
Официальных комментариев о ситуации в Щелковском районе пока нет.