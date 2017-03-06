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01:51 (мск), источник: Интерфакс

В Подмосковье забьют до 4 млн голов птицы из-за вспышки гриппа

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Подмосковье, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, очаги выявлены на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах. По предварительной информации, «забою, по разным данным, подлежит от 400 тысяч до 4 миллионов голов птицы».

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Информация о случаях заражения птичьим гриппом на птицеводческом предприятии «Смена» подтверждается администрацией Сергиево-Посадского муниципального района. «На днях в птицехозяйстве начался падеж птицы. Специалисты определили — часть поголовья заражена вирусом птичьего гриппа. Тщательный анализ определил в итоге штамм H5N8. По словам вирусологов, он не опасен для человека, но высокопатогенен для птицы. Меры безопасности на предприятии и в карантинной зоне, которая составляет несколько километров, усилены», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

«Сейчас специалисты проводят мониторинг во всех птичьих хозяйствах района, включая мелкие частные. Работа идет круглосуточно. В случае эпидемии под угрозой окажется уникальный генофонд птицехозяйства “Смена”, который формировался десятилетиями. Также вероятны большие убытки в сельскохозяйственной отрасли», — говорится в сообщении на сайте администрации Сергиево-Посадского района.

Официальных комментариев о ситуации в Щелковском районе пока нет.

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