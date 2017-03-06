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09:10 (мск), источник: Крым Press

В Крыму зафиксировали снижение уровня смертности

Статистика за 2016 год. В Министерстве здравоохранения подчёркивают: крымчане стали меньше умирать от болезней системы кровообращения, органов дыхания и туберкулёза.

Снижение уровня смертности также зафиксировали и среди младенцев. В прошлом году смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 6,2% (2016 год — 945,1 на 100 тысяч населения, 2015 год — 1007,2). Органов дыхания — на 7,4% (2016 год — 34,0 на 100 тысяч населения, 2015 год — 36,7 на 100 тысяч населения). От туберкулеза — на 21,2% (2016 год — 14,5 на 100 тысяч населения, 2015 год — 18,4 на 100 тысяч населения). Коэффициент младенческой смертности снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Показатель за 2016 год составил 5,1% (в 2015 году — 6,3%), — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения заместителя главы ведомства Антона Шаклунова.

Кроме того, наблюдалось снижение смертности от внешних причин смерти: на 5,3%, за счет снижения смертности от случайных утоплений (24,3%), самоубийств (20,9%), убийств (14,8%), дорожно-транспортных происшествий (2,8%).

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