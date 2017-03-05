Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
5 марта, источник: РИА Новости

В Мали боевики атаковали военную базу, не менее 10 военнослужащих погибли

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. По меньшей мере 10 военных Мали погибли в результате атаки террористов на военную базу на границе с Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс.

Источник: Reuters

По данным агентства, в воскресенье утром неизвестные совершили нападение на военную базу в коммуне Булекеси на границе Мали и Буркина-Фасо.

Мы потеряли по меньшей мере 10 человек. Террористы атаковали одну из наших позиций на границе с Буркина-Фасо, у нас есть несколько человек, которые, очень вероятно, живы, но им пришлось укрыться на территории Буркина-Фасо
Источник в армии Мали

По словам другого источника, командующий армией Мали числится пропавшим без вести, еще один офицер был убит.

Как сообщает агентство, нападавшие, по всей видимости, пересекли границу и оказались на территории Буркина-Фасо, не исключено, что это могли быть джихадисты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ назвали российское оружие, способное изменить баланс сил
Пилот рухнувшего недалеко от Турции МиГ-21 заявил, что его сбили
Тысячи французов вышли на митинг в поддержку Фийона в Париже
Грузия отреагировала на предложение Вены о центрах для беженцев
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире
Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России «Краснодар» и «Спартак» завершили матч зрелищной ничьей, достойной шикарной атмосферы на трибунах
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь