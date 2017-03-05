В Мали боевики атаковали военную базу, не менее 10 военнослужащих погибли
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. По меньшей мере 10 военных Мали погибли в результате атаки террористов на военную базу на границе с
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. По меньшей мере 10 военных Мали погибли в результате атаки террористов на военную базу на границе с
По данным агентства, в воскресенье утром неизвестные совершили нападение на военную базу в коммуне Булекеси на границе Мали и
Мы потеряли по меньшей мере 10 человек. Террористы атаковали одну из наших позиций на границе с Буркина-Фасо, у нас есть несколько человек, которые, очень вероятно, живы, но им пришлось укрыться на территории Буркина-Фасо
По словам другого источника, командующий армией Мали числится пропавшим без вести, еще один офицер был убит.
Как сообщает агентство, нападавшие, по всей видимости, пересекли границу и оказались на территории