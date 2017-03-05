В Мали боевики атаковали военную базу, не менее 10 военнослужащих погибли

Мы потеряли по меньшей мере 10 человек. Террористы атаковали одну из наших позиций на границе с Буркина-Фасо, у нас есть несколько человек, которые, очень вероятно, живы, но им пришлось укрыться на территории Буркина-Фасо

Источник в армии Мали