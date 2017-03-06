«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из Советского Союза

Источник: РИА "Новости"

«Калина-малина, сбежала дочка Сталина, Светлана Аллилуева, вот семейка фигова!», — так откликнулось народное творчество на событие, поставившее на уши Политбюро ЦК КПСС и другие руководящие органы Советского Союза. Любимая дочь Иосифа Сталина, которую зарубежные СМИ именовали не иначе, как «красной принцессой», стала «невозвращенкой».

Светлана Иосифовна доставляла немало хлопот даже папе.

Бурный темперамент дочери вылился в серию романов, которые начались у Светланы еще в несовершеннолетнем возрасте. От выбора дочки Сталин нередко приходил в ярость, которая обрушивалась на головы незадачливых ухажеров. Для режиссера Алексея Каплера отношения с девушкой обернулись многолетним пребыванием в ГУЛАГе. В 1944 году Светлана вышла замуж за Григория Морозова, одноклассника её брата, Василия Сталина. В браке родился сын, которого назвали Иосифом, но отношения долго не продлились. В 1949 году дочь Сталина вышла замуж во второй раз — на сей раз за сына соратника вождя Юрия Жданова. Брак продержался три года и в нем у Светланы появился второй ребенок — дочь Екатерина.

Церемония прощания с Иосифом Сталиным. Светлана Аллилуева — в центре | Источник: РИА "Новости"

Под крылом государства После смерти отца Светлана оказалась под пристальным вниманием новых руководителей государства. Правда, в отличие от брата Василия, ее не упрятали ни в тюрьму, ни в психушку. Она работала в Институте мировой литературы, в секторе по изучению советской литературы. Светлана, теперь носившая фамилию Аллилуева, продолжала попытки устроить свою личную жизнь.

Очередным избранником дамы стал индийский аристократ и коммунист Раджа Брадеш Сингх.

Власти СССР довольно настороженно относились к бракам с иностранцами. Но, во-первых, официально Аллилуева за Сингха замуж не вышла, во-вторых, Индия считалась дружественным государством, а в-третьих, в руководстве стран считали — пусть лучше дочь Сталина занимается мужчинами, нежели публично скажет что-нибудь лишнее. По воспоминаниям тогдашнего главы КГБ СССР Владимира Семичастного, жила Аллилуева по тем меркам очень неплохо — хорошая зарплата, выплаты денежного содержания ей самой и детям. Дочь Сталина проживала в «доме на набережной», за ней были закреплены дача и машина. В общем, Светлана Иосифовна могла содержать не только себя и детей, но еще и гражданского мужа, который все свои заработки переводил родственникам в Индию.

Первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) Лаврентий Павлович Берия с дочерью Иосифа Виссарионовича Сталина Светланой. 1934 год. | Источник: РИА "Новости"

Поручительство товарища Косыгина Осенью 1966 года Раджа Брадеш Сингх скончался после тяжелой болезни, и Светлана Аллилуева написала письмо Леониду Брежневу с просьбой разрешить ей поездку на «родину мужа, чтобы развеять его прах над священными водами Ганга». В Политбюро задумались над тем, как поступить. Советские руководители знали, что Аллилуева закончила работу над книгой «Двадцать писем к другу». Содержание данной рукописи было им хорошо известно. В целом, ничего уж слишком крамольного в ней не видели — Светлана критиковала отца за репрессии, что не расходилось с официальным курсом партии. Но, при этом, разрешать публикацию мемуаров в СССР не собирались, да и не горели желанием, чтобы книга вышла на Западе.

Решили, что Аллилуеву можно выпустить, поручив КГБ не допустить вывоза дочерью Сталина рукописи.

Михаил Семичастный утверждал, что Светлана и не вывозила ее, однако все-таки сумела каким-то образом передать ее за границу. Решающим фактором за то, чтобы разрешить Аллилуевой выезд, стало личное поручительство главы советского правительства Алексея Косыгина, у которого с дочерью Сталина сложились дружеские отношения. Уверенности добавляло то, что сын Светланы Иосиф собирался жениться и дата торжества была назначена. Члены Политбюро логично рассудили, что вряд ли мать пропустит свадьбу сына.

Источник: РИА "Новости"

КГБ предупреждает Послу СССР в Индии Ивану Бенедиктову было поручено оказать Светлане всяческое содействие. В декабре 1966 года Светлана Аллилуева прибыла в Индию, где посол Бенедиктов разместил ее в отдельной квартире на территории поселка сотрудников советской дипмиссии. Прах над водами Ганга был развеян, однако Светлана Иосифовна на Родину не слишком торопилась. Имея разрешение на пребывание в течение семи дней, Аллилуева провела в Индии месяц.

Из Москвы матери звонил сын, интересуясь, когда Светлана вернется. Та упросила Иосифа отложить свадьбу.

Сама Аллилуева уговорила посла Бенедиктова решить вопрос о продлении пребывания в Индии еще на месяц. Дипломат согласился, и Светлане действительно дали «добро». При этом дочь Сталина уехала в родную деревню покойного мужа и на месяц вообще исчезла из поля зрения соотечественников. Наконец, в начале марта было решено, что Аллилуеву нужно возвращать. Тем более, что Иосиф терял терпение, и его звонки матери, вернувшейся в Дели, были крайне нервными. А Светлана Иосифовна просила посла еще раз продлить пребывание в Индии. Но на сей раз Иван Бенедиктов вручил Аллилуевой паспорт и билет на самолет до Москвы на 8 марта. Дочь Сталина стала собирать вещи и покупать подарки, однако руководитель резидентуры советской разведки в Дели насторожился — были в ее поведении определенные странности. В ресторане разведчик под видом иностранца сумел разговорить Светлану, которая налегала на спиртное. Та, понося советское руководство, включая поручившегося за нее Косыгина, проговорилась, что хочет остаться за границей, и уже имеет для этого «кое-какие договоренности». О разговоре доложили послу Бенедиктову, но тот не поверил. На всякий случай за Светланой поручили наблюдать сотруднику спецслужб, работавшему при посольстве. Особенно внимательно за Аллилуевой нужно было наблюдать во время ее традиционных вечерних прогулок. Дело в том, что гуляла Светлана Иосифовна мимо территории посольства США.

Источник: РИА "Новости"

Калитка в «свободный мир» Несмотря на эти меры предосторожности, Светлана Аллилуева сбежала. Прямо на глазах своего сопровождающего вечером 6 марта 1967 года она «нырнула» на территорию посольства США через калитку, которая обычно была закрыта. В ту же ночь американцы вывезли женщину в аэропорт и она улетела в Швейцарию, где попросила политического убежища. Однако она получила отказ сначала в Швейцарии, а затем в Италии, и транзитом через ФРГ прибыла в США, где убежище ей было предоставлено.

«Всем огромный привет! Очень счастлива очутиться здесь! Это просто прекрасно!», — приветствовала дочь Сталина журналистов в аэропорту Кеннеди.

А в СССР в это время шел «разбор полетов». Косыгин был «птицей высокого полета», поэтому про его поручительство предпочли забыть. Главным «козлом отпущения» сделали посла Бенедиктова, которого отозвали из Индии, переведя на работу в Югославию, отношения с которой в тот период были весьма непростыми. Побег Аллилуевой стал одним из аргументов для смещения в мае 1967 года главы КГБ Владимира Семичастного. Кроме того, наказали еще не один десяток советских чиновников рангом пониже. Уже из-за рубежа Светлана звонила сыну, пытаясь объяснить мотивы своего поступка. Иосиф понимать мать отказался, сочтя ее поступок предательством. Также он не позволил Светлане поговорить с сестрой. Нью-Йорк — Москва — Нью-Йорк На своих мемуарах Аллилуева сумела сколотить приличный капитал, а в 1970 году вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса. Она взяла имя Лана Питерс, родила дочь, которую назвали Ольгой, и рождение внучки Сталина в США стало новой сенсацией для американской прессы. Но постепенно интерес к ней в США стал угасать. Ожидавшейся охоты на беглянку со стороны КГБ не последовало — новый глава Комитета Юрий Андропов решил, что Аллилуева интереса не представляет.

Новый брак Ланы продержался всего пару лет, поскольку архитектор Питерс стал сетовать, что «у Ланы проснулись диктаторские черты характера, такие же, как у ее отца».

Прожив десятилетие с дочерью в США, в 1982 году Светлана перебралась в Великобританию, а в ноябре 1984 года появилась… в Советском Союзе.

Источник: РИА "Новости"

Это не было операцией спецслужб — дочь Сталина затосковала по родине.

На пресс-конференции она на чем свет стоит ругала Запад и обвиняла американские спецслужбы: «Все эти годы я была самой настоящей игрушкой в руках ЦРУ!».