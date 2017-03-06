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08:30 (мск), источник: Аргументы и факты

«Сто лет», изменившие мир. Почему Габриэля Гарсиа Маркеса считают великим

6 марта 1927 года на свет появился Габриэль Гарсиа Маркес, писатель, ещё при жизни ставший классиком.

Источник: РИА "Новости"

Легендарный роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» сразу после публикации был признан шедевром латиноамериканской прозы XX века, а сам автор в одночасье стал самым знаменитым колумбийским писателем.

Влияние Гарсиа Маркеса на литературу было настолько велико, что газета New York Times назвала его популярную книгу «вторым произведением после Книги Бытия, которое обязательно к прочтению для всего человечества»

В юбилей автора «Ста лет одиночества» АиФ.ru рассказывает, почему его называют писателем, изменившим мир.

Колумбийский «старикан»

Автор романа «Сто лет одиночества» всегда был очень рассудительным человеком, за что ещё в детстве получил прозвище «старикан».

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Он родился в бедном городке Аракатака на севере Колумбии, где от родной бабушки многое узнал о народных преданиях, суевериях и языке тех мест. С годами эти знания перекочевали в его произведения, а сам Гарсиа Маркес говорил: «Я хотел разрушить демаркационную линию между тем, что казалось реальным, и тем, что казалось фантастическим, ибо в мире, который я стремился воплотить, этого барьера не существовало».

Знаменитый латиноамериканский писатель не сразу нашёл своё призвание, сперва он поступил на юридический факультет Национального университета в Боготе и только через четыре года решил посвятить свою жизнь литературе и журналистике.

Впервые журналистские очерки Гарсиа Маркеса привлекли внимание общественности только в начале пятидесятых годов, а вслед за этим началась его блестящая карьера писателя.

Сразу после публикации романа «Сто лет одиночества» к сорокалетнему колумбийцу пришло признание миллионов читателей

За считанные месяцы увесистая книга была переведена на все европейские языки, а критики в один голос стали называть Гарсиа Маркеса лучшим мастером испанского слова со времён Мигеля де Сервантеса.

Магический реализм

Для того чтобы по-настоящему оценить вклад Гарсиа Маркеса в мировую литературу, стоит напомнить, что его роман «Сто лет одиночества» создавался в послевоенную эпоху.

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В это время в литературе представление о логичном устройстве мира уже было разрушено, Гарсиа Маркес же предложил иной взгляд на реальность, в котором мистическое и рациональное не противоречили друг другу. Такой художественный метод, «магический реализм», был известен и ранее, но именно этот автор сделал его популярным, вдохновив целое поколение писателей.

В своём знаменитом романе «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркес отвечал на вопрос, которым испокон веков задавались писатели, политики, учёные и философы: «Каким будет наше завтра?» В книге он фактически описал 100 лет жизни семьи Буэндиа, но эта цифра, как и многое в его мудрой книге, имела философский подтекст. Автор утверждал, что время не линейно, а циклично: люди обречены вновь и вновь отвечать на вечные вопросы.

После публикации романа «Сто лет одиночества» будущее самого Гарсиа Маркеса было предопределено. Через 15 лет он стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию по литературе

Она была присуждена знаменитому автору с формулировкой «За романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента».

Примечательно, что колумбиец оказал влияние не только на американских и европейских, но даже советских авторов. В СССР в 1970−80-е годы проза Гарсиа Маркеса произвела настоящий бум интереса к латиноамериканской литературе. А среди студентов-филологов того времени гуляла шутка: «Кого ты больше любишь, Борхеса или Кортасара? — Маркеса!».

Хроника смерти

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Вслед за книгой «Сто лет одиночества» из-под пера Гарсиа Маркеса вышли ещё десятки произведений, которые дополняли главный труд его жизни: «Хроника объявленной смерти», «Любовь во время холеры», «Генерал в своем лабиринте»….

Колумбиец даже пытался писать сказки, но, к сожалению, из этого ничего не вышло: «Я показал одну из них моим сыновьям, тогда ещё маленьким. Они вернули её со словами: “Папа, ты думаешь, дети совсем тупые?”», — вспоминал о своём неудачном опыте «титан литературы».

В 2006 году Гарсиа Маркес объявил, что больше не будет писать художественную литературу, и с тех пор публиковал только мемуары

В то же время в СМИ регулярно стали появляться слухи о его смерти, над которыми самому писателю оставалось только смеяться.

Нобелевский лауреат скончался на 88 году жизни от рака. За 30 лет до собственной смерти он написал: «Единственное, о чём я буду жалеть, умирая, что это не от любви».

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