«Позор, что мы не первые». Как мировая пресса освещала полёт Терешковой
Сегодня отмечает свой юбилей первая в мире
Сегодня отмечает свой юбилей первая в мире
«Идеальная советская героиня»
Корабль «Восток-6» стартовал с «гагаринской» площадки космодрома Байконур 16 июня 1963 года, а уже на следующий день об этом сообщили практически все газеты мира. Большинство из них поместили материалы об очередном достижении Советского Союза на первые полосы, сопроводив их большими фотографиями Валентины Терешковой.
В первых строках своих статей зарубежные журналисты рассказывали о личности
Валентина Терешкова — 26-летняя незамужняя дочь тракториста. По мнению жителей стран Запада, она похожа на актрису Ингрид Бергман, хотя черты её лица немного жёстче
Многие журналисты называют Терешкову красивой и привлекательной девушкой. Но примечательно, что в описании её внешности встречаются расхождения, видимо, вызванные недостатком информации и некачественными фотографиями.
В статье техасского издания The Odessa American сказано, что «мисс Терешкова — парашютистка с коричневыми волосами, настоявшая на том, чтобы совершить свою историческую миссию с макияжем».
Некоторые называют её брюнеткой, но в большинстве газет говорится, что она блондинка. Журналист The Ottawa Journal даже отметил это в заголовке своей статьи, названной: «Валентина — красная блондинка на орбите». На биографии Терешковой он остановился особенно подробно.
«Валентина Терешкова отправилась в космос с подноготной, необходимой для идеальной советской героини, — сообщает канадское издание. — Она работала на заводе, была лидером Коммунистической молодежи, а сейчас является членом Советской Коммунистической партии. Её отец, работавший трактористом, погиб во время Второй Мировой войны. Её мать трудилась на текстильной фабрике. Её брат работает водителем, а сестра — прядильщица. У неё круглое русское лицо и подбородок с ямочкой. Она редко пользуется помадой. У неё стриженые вьющиеся волосы».
«Мир в восхищении»
Таким был один из подзаголовков статьи о полёте Валентины Терешковой, опубликованной в колумбийской газете El Tiempo 18 июля 1963 года. Следующая за ним часть текста интересна тем, что в ней южноамериканский журналист сделал собственный сжатый обзор вышедших накануне материалов западной прессы о новом космическом достижении СССР.
«Мир пришёл в восхищение, которого заслуживает подвиг советского космонавта Валентины Терешковой, полетевшей в космос на борту «Востока-6», — сказано в El Tiempo. — Британский пилот Джеки Моггридж заявила, что хотела бы оказаться на её месте.
Это чувство зависти, конечно же, испытали сотни тысяч женщин по всему миру.
А вот что пишет североамериканская пресса об этом великом событии. В
Хотя в те дни СССР не просто отправил в космос первую женщину. Всего за два дня до её старта с Байконура был запущен корабль «Восток-5» с Валерием Быковским. В результате некоторое время они летали вокруг Земли друг за другом. Тот факт, что в космосе впервые одновременно оказались представители обоих полов, тоже очень заинтересовал иностранную прессу.
Даже в заголовках некоторых газет акцент сделан не на самом полете Терешковой, а на том, что «советы» устроили «космическое свидание» мужчины и женщины.
В материалах подробно сообщалось, какое расстояние между космонавтами, сколько витков они сделали, как они наладят связь, видят ли они друг друга, кто из них раньше вернётся на Землю и так далее. Также публиковались рассуждения о том, какие последствия для советской космической программы может иметь этот двойной полёт. В ряде изданий выдвигались предположения, что он направлен на подготовку первой стыковки в космосе с целью создания постоянно действующей орбитальной станции, которая станет отправной точкой для экспедиции к Луне.
Шестая под номером «один»
Но
Отдавая дань уважения Валентине, ТАСС заявил: «Сияющая звезда зажглась сегодня в космосе. Она затмевает все звёзды в мире, какими бы яркими они ни были».
В этой же газете была приведена статистика космических полётов. Журналист напомнил, что Валентина Терешкова стала двенадцатым человеком в космосе: «Летали шесть русских и шесть американцев, хотя все достижения русских в этом были под номером «один». Также там сообщалось, что полёт состоялся незадолго до открытия в Москве Мирового конгресса женщин, который советская пресса назвала «важным событием в борьбе за мир во всём мире».
Многие цитировали текст послания, которое английская королева направила Хрущёву: «Я хочу выразить мои самые тёплые поздравления вам и через вас — первой женщине в космосе Валентине Терешковой в связи с её достижением. Я желаю ей успешного полёта».
При этом
В той же газете было сказано, что вывод нашей космонавтки на орбиту заставил советских женщин «танцевать в офисах, домах и в других местах».
«Ещё одно доказательство, что Советы впереди»
Но не все публикации были восторженными. Случившееся болезненно восприняли в США, которые соперничали с СССР за лидерство в космосе. Газета The Philadelphia Inquirer сообщала, что в правительстве и Конгрессе «удивлены или обеспокоены» тем, что Россия первой отправила женщину на орбиту. Там же говорилось о «глубоком разочаровании» американок, мечтающих участвовать в космических полётах.
«Позор, что мы не сделали это первыми», — цитировало The Philadelphia Inquirer слова женщины-пилота из Оклахомы Джерри Кобб.
Но особенно эмоционально по этому поводу высказалась жена сенатора из Мичигана по фамилии Харт, недовольная отсутствием планов по отправке американок в космос.
«Я собираюсь пойти в сарай, рассказать эту историю моей лошади и слушать её смех, — цитировала слова Харт газета The Los Angeles Times. — Вероятно, НАСА продолжит сохранять выжидательную позицию по вопросу использования
А сенатор Стивен М. Янг назвал случившееся ещё одним свидетельством того, что «советы опередили нас в космосе». Он добавил, что не удивился бы, даже если бы Терешкова с Быковским «поменялись местами в кораблях».
Также в американских газетах высказывались опасения по поводу вероятности использования новых космических достижений СССР для военных нужд. Например, в The Daily Chronicle вышла статья с говорящим названием «За США наблюдают двое».
«Военные внимательно следят за последним космическим предприятием Советского Союза. Некоторые эксперты считают, что уничтожение спутников в случае войны не будет трудной задачей. Совместный полёт Терешковой и Быковского будет иметь большое значение в этом плане. Он может указывать, что есть способ заменять экипажи кораблей, используемых в качестве космических патрулей и инспектировать орбитальные носители ядерного оружия».
Зарубежная пресса ещё долго следила за судьбой Терешковой, сообщая о каждом значимом событии с её участием. Вот, как рассказывала о чествовании первой