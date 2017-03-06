«Позор, что мы не первые». Как мировая пресса освещала полёт Терешковой

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«Идеальная советская героиня» Корабль «Восток-6» стартовал с «гагаринской» площадки космодрома Байконур 16 июня 1963 года, а уже на следующий день об этом сообщили практически все газеты мира. Большинство из них поместили материалы об очередном достижении Советского Союза на первые полосы, сопроводив их большими фотографиями Валентины Терешковой.

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В первых строках своих статей зарубежные журналисты рассказывали о личности женщины-космонавта, уделяя немало внимания и её внешности. Вот, что было сказано об этом в британской газете The Guardian, которая вышла с заголовком «Россия отправила женщину в космос».

Валентина Терешкова — 26-летняя незамужняя дочь тракториста. По мнению жителей стран Запада, она похожа на актрису Ингрид Бергман, хотя черты её лица немного жёстче The Guardian

Многие журналисты называют Терешкову красивой и привлекательной девушкой. Но примечательно, что в описании её внешности встречаются расхождения, видимо, вызванные недостатком информации и некачественными фотографиями.

Источник: РИА "Новости"

В статье техасского издания The Odessa American сказано, что «мисс Терешкова — парашютистка с коричневыми волосами, настоявшая на том, чтобы совершить свою историческую миссию с макияжем».

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Некоторые называют её брюнеткой, но в большинстве газет говорится, что она блондинка. Журналист The Ottawa Journal даже отметил это в заголовке своей статьи, названной: «Валентина — красная блондинка на орбите». На биографии Терешковой он остановился особенно подробно. «Валентина Терешкова отправилась в космос с подноготной, необходимой для идеальной советской героини, — сообщает канадское издание. — Она работала на заводе, была лидером Коммунистической молодежи, а сейчас является членом Советской Коммунистической партии. Её отец, работавший трактористом, погиб во время Второй Мировой войны. Её мать трудилась на текстильной фабрике. Её брат работает водителем, а сестра — прядильщица. У неё круглое русское лицо и подбородок с ямочкой. Она редко пользуется помадой. У неё стриженые вьющиеся волосы».

Источник: РИА "Новости"

«Мир в восхищении» Таким был один из подзаголовков статьи о полёте Валентины Терешковой, опубликованной в колумбийской газете El Tiempo 18 июля 1963 года. Следующая за ним часть текста интересна тем, что в ней южноамериканский журналист сделал собственный сжатый обзор вышедших накануне материалов западной прессы о новом космическом достижении СССР. «Мир пришёл в восхищение, которого заслуживает подвиг советского космонавта Валентины Терешковой, полетевшей в космос на борту «Востока-6», — сказано в El Tiempo. — Британский пилот Джеки Моггридж заявила, что хотела бы оказаться на её месте.

Это чувство зависти, конечно же, испытали сотни тысяч женщин по всему миру.

А вот что пишет североамериканская пресса об этом великом событии. В Нью-Йорк Таймс говорится, что русские сделали космическое пространство женским. А в Нью-Йорк Геральд сказано, что если раньше женщины подметали улицы, то теперь могут вытереть и звёздную пыль". Хотя в те дни СССР не просто отправил в космос первую женщину. Всего за два дня до её старта с Байконура был запущен корабль «Восток-5» с Валерием Быковским. В результате некоторое время они летали вокруг Земли друг за другом. Тот факт, что в космосе впервые одновременно оказались представители обоих полов, тоже очень заинтересовал иностранную прессу.

Даже в заголовках некоторых газет акцент сделан не на самом полете Терешковой, а на том, что «советы» устроили «космическое свидание» мужчины и женщины.

В материалах подробно сообщалось, какое расстояние между космонавтами, сколько витков они сделали, как они наладят связь, видят ли они друг друга, кто из них раньше вернётся на Землю и так далее. Также публиковались рассуждения о том, какие последствия для советской космической программы может иметь этот двойной полёт. В ряде изданий выдвигались предположения, что он направлен на подготовку первой стыковки в космосе с целью создания постоянно действующей орбитальной станции, которая станет отправной точкой для экспедиции к Луне.

Источник: РИА "Новости"

Шестая под номером «один» Но всё-таки в центре внимания мировой прессы была именно Валентина Терешкова. Газеты во всех частях света наперебой цитировали её слова, полученные по радиосвязи. Вот как это было в австралийской The Sydney Morning Herald: «В Москве слышали взволнованный или восторженный голос космонавтки, которая произнесла: «Я — Чайка… В правый иллюминатор вижу горизонт, вижу Землю… Я — Чайка. Всё в порядке, чувствую себя отлично. Техника работает хорошо».

Отдавая дань уважения Валентине, ТАСС заявил: «Сияющая звезда зажглась сегодня в космосе. Она затмевает все звёзды в мире, какими бы яркими они ни были».

В этой же газете была приведена статистика космических полётов. Журналист напомнил, что Валентина Терешкова стала двенадцатым человеком в космосе: «Летали шесть русских и шесть американцев, хотя все достижения русских в этом были под номером «один». Также там сообщалось, что полёт состоялся незадолго до открытия в Москве Мирового конгресса женщин, который советская пресса назвала «важным событием в борьбе за мир во всём мире». Многие цитировали текст послания, которое английская королева направила Хрущёву: «Я хочу выразить мои самые тёплые поздравления вам и через вас — первой женщине в космосе Валентине Терешковой в связи с её достижением. Я желаю ей успешного полёта».

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При этом какие-либо официальные заявления других лидеров иностранных государств по этому поводу не публиковались. Зато приводилось много восторженных высказываний деятелей науки о полёте Терешковой. Один из западных учёных предположил, что женщины могут больше подходить для полётов в космос, чем мужчины. Канадская The Gazette дала похожую цитату члена Академии наук СССР, физиолога Лины Штерн: «Этот полёт убедительнее всего демонстрирует особые качества, которые присущи слабому полу. Он доказывает, что в этой сложнейшей области человеческой деятельности женщины будут наравне с мужчинами». В той же газете было сказано, что вывод нашей космонавтки на орбиту заставил советских женщин «танцевать в офисах, домах и в других местах». «Ещё одно доказательство, что Советы впереди» Но не все публикации были восторженными. Случившееся болезненно восприняли в США, которые соперничали с СССР за лидерство в космосе. Газета The Philadelphia Inquirer сообщала, что в правительстве и Конгрессе «удивлены или обеспокоены» тем, что Россия первой отправила женщину на орбиту. Там же говорилось о «глубоком разочаровании» американок, мечтающих участвовать в космических полётах.

«Позор, что мы не сделали это первыми», — цитировало The Philadelphia Inquirer слова женщины-пилота из Оклахомы Джерри Кобб.

Но особенно эмоционально по этому поводу высказалась жена сенатора из Мичигана по фамилии Харт, недовольная отсутствием планов по отправке американок в космос. «Я собираюсь пойти в сарай, рассказать эту историю моей лошади и слушать её смех, — цитировала слова Харт газета The Los Angeles Times. — Вероятно, НАСА продолжит сохранять выжидательную позицию по вопросу использования женщин-космонавтов, даже если русские высадят на Луну весь ленинградский симфонический оркестр и вернут его обратно». А сенатор Стивен М. Янг назвал случившееся ещё одним свидетельством того, что «советы опередили нас в космосе». Он добавил, что не удивился бы, даже если бы Терешкова с Быковским «поменялись местами в кораблях».

Также в американских газетах высказывались опасения по поводу вероятности использования новых космических достижений СССР для военных нужд. Например, в The Daily Chronicle вышла статья с говорящим названием «За США наблюдают двое». «Военные внимательно следят за последним космическим предприятием Советского Союза. Некоторые эксперты считают, что уничтожение спутников в случае войны не будет трудной задачей. Совместный полёт Терешковой и Быковского будет иметь большое значение в этом плане. Он может указывать, что есть способ заменять экипажи кораблей, используемых в качестве космических патрулей и инспектировать орбитальные носители ядерного оружия». Зарубежная пресса ещё долго следила за судьбой Терешковой, сообщая о каждом значимом событии с её участием. Вот, как рассказывала о чествовании первой женщины-космонавта в Москве американская Ocala Star Banner: «Премьер Хрущёв по-медвежьи крепко обнял и поцеловал Валентину Терешкову в субботу, когда тысячи русских вышли поприветствовать первую женщину-космонавта и её партнера, подполковника Валерия Быковского. Они просто хотели посмотреть на эту симпатичную девушку, которая завершила свой 71-часовой полёт в прошлую среду, сделав свыше 48 витков вокруг Земли. Хрущёв отметил, что это больше чем пролетели все астронавты США вместе взятые».