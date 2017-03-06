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01:05 (мск), источник: m24.ru

Пассажиркам пригородных поездов на 8 Марта подарят шоколадки

Пассажиркам пригородных поездов в Международный женский день 8 Марта подарят горький шоколад на московских вокзалах.

Источник: Reuters

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовит 8 тысяч фирменных шоколадок, на обертке которых будет поздравление для женщин. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ЦППК.

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«Мы поздравим пассажирок шоколадками на всех вокзалах Москвы, кроме Ленинградского (он не относится к ЦППК — ред.). Акция пройдет с 16 до 20 часов. Раздавать подарки будут сотрудники компании в пригородных зонах вокзалов, где наибольший пассажиропоток», — сказали в пресс-службе.

Всего москвичкам подарят порядка восьми тысяч шоколадок, уточнили в ЦППК.

Кроме того, пассажиркам мультимодальных маршрутов в Пушкино и Домодедово (маршрутки ЦППК, везущие жителей от станции к жилым домам) при посадке подарят тюльпаны в тот же промежуток времени: с 16 до 20 часов.

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