Пассажиркам пригородных поездов на 8 Марта подарят шоколадки

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовит 8 тысяч фирменных шоколадок, на обертке которых будет поздравление для женщин. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ЦППК.

«Мы поздравим пассажирок шоколадками на всех вокзалах Москвы, кроме Ленинградского (он не относится к ЦППК — ред.). Акция пройдет с 16 до 20 часов. Раздавать подарки будут сотрудники компании в пригородных зонах вокзалов, где наибольший пассажиропоток», — сказали в пресс-службе.

Всего москвичкам подарят порядка восьми тысяч шоколадок, уточнили в ЦППК.

Кроме того, пассажиркам мультимодальных маршрутов в Пушкино и Домодедово (маршрутки ЦППК, везущие жителей от станции к жилым домам) при посадке подарят тюльпаны в тот же промежуток времени: с 16 до 20 часов.