Российские школьники впервые проведут анализ данных с Большого адронного коллайдера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Мастер-класс по обработке данных, полученных в экспериментах на Большом адронном коллайдере, впервые в понедельник проведут для российских школьников ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Первой в России площадкой для проведения мастер-класса станет лаборатория физики сверхвысоких энергий СПбГУ. Знакомить ребят с физикой частиц будут руководитель лаборатории Григорий Феофилов и научные сотрудники Владимир Коваленко и Игорь Алцыбеев. В первом мастер-классе примет участие сборная команда старшеклассников из Академической гимназии СПбГУ (Санкт-Петербург), лицея № 30 (Санкт-Петербург) и гимназии № 625 (Москва)», — сообщили в пресс-службе.
Школьников ждет введение в физику высоких энергий и практическое исследование выхода странных и мультистранных частиц с использованием реальных данных эксперимента ALICE (специального эксперимента по исследованию материи в экстремальном состоянии, соответствующем ранней Вселенной).
В конце дня юные физики примут участие в видеоконференции и обсудят полученные результаты с учеными и со сверстниками из разных стран
Мастер-класс проводится несколько лет подряд, в этом году в нем примут участие 200 университетов и научных центров из 52 стран и около 13 тысяч школьников.
За первым мастер-классом для российских школьников 17 и 27 марта последуют другие, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Москве соответственно. В них примут участие Школа анализа данных «Яндекс» и Высшая школа экономики.
«Я надеюсь, что участие наших старшеклассников в международных мастер-классах станет традиционным и мы сможем увлечь физикой частиц ребят из разных городов России», — сказал Григорий Феофилов.