Российские школьники впервые проведут анализ данных с Большого адронного коллайдера

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Мастер-класс по обработке данных, полученных в экспериментах на Большом адронном коллайдере, впервые в понедельник проведут для российских школьников ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

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«Первой в России площадкой для проведения мастер-класса станет лаборатория физики сверхвысоких энергий СПбГУ. Знакомить ребят с физикой частиц будут руководитель лаборатории Григорий Феофилов и научные сотрудники Владимир Коваленко и Игорь Алцыбеев. В первом мастер-классе примет участие сборная команда старшеклассников из Академической гимназии СПбГУ (Санкт-Петербург), лицея № 30 (Санкт-Петербург) и гимназии № 625 (Москва)», — сообщили в пресс-службе. Школьников ждет введение в физику высоких энергий и практическое исследование выхода странных и мультистранных частиц с использованием реальных данных эксперимента ALICE (специального эксперимента по исследованию материи в экстремальном состоянии, соответствующем ранней Вселенной).

В конце дня юные физики примут участие в видеоконференции и обсудят полученные результаты с учеными и со сверстниками из разных стран