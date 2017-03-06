Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов

Об этом сообщила в воскресенье, 5 марта, в Instagram ученица Кузнецова, актриса Татьяна Лютаева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRQ5ZcgjbUa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мой Учитель, мой второй Отец, мой Друг,Писатель,Артист,Режиссёр,Сценарист, Эрудит, каких больше не видела,Александр Всеволодович Кузнецов ушёл от нас.... Вечная память..Спасибо Вам великое!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-05T16:59:20+00:00">Мар 5 2017 в 8:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве, после окончания школы учился на экономическом факультете Московского нефтяного института имени Губкина, но забрал документы и поступил на актерский факультет ГИТИСа на курс Иосифа Раевского. В 1959 году после окончания института устроился в Московский театр миниатюр, где работал в качестве актера и режиссера.

В интервью ТАСС Лютаева рассказала, что прощание пройдет 7 марта в 13:00 в Первой градской больнице в Москве. Место похорон пока не определено.

В конце 1960-х Кузнецов учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров, работал режиссером в театрах по всему Советскому Союзу. В его активе — постановка спектакля «Собачье сердце» по произведению Михаила Булгакова в Тирасполе и спектакля «Случай в зоопарке» Эдварда Олби на малой сцене столичного Театра имени Гоголя.

С середины 1970-х по 1984 годы Кузнецов преподавал во ВГИКе, а затем сосредоточился на литературной деятельности, написав ряд пьес, а также произведения «Неунывники и Вопрекисты» и «В обнимку с прошлым — в будущее».

В кино Кузнецов дебютировал в 1959 году в фильме Григория Чухрая «Баллада о солдате», сыграв роль часового Гаврилкина. В его активе также роли в картинах «Утренние поезда» (Слава), «Адъютант его превосходительства» (часовой), «Там, на неведомых дорожках» (дядюшка Домовой).

Кроме того, на счету Кузнецова две режиссерские работы, поставленные совместно с Оскаром Никичем — телефильмы «Дети» (1970) и «У самого Черного моря» (1975). Он также является соавтором сценария фильма «Когда я стану великаном» (1978).