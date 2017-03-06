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02:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов

Актер, писатель и педагог Александр Кузнецов, известный по ролям в фильмах «Баллада о солдате» и «Адъютант его превосходительства», скончался на 82-м году жизни.

Об этом сообщила в воскресенье, 5 марта, в Instagram ученица Кузнецова, актриса Татьяна Лютаева.

В интервью ТАСС Лютаева рассказала, что прощание пройдет 7 марта в 13:00 в Первой градской больнице в Москве. Место похорон пока не определено.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве, после окончания школы учился на экономическом факультете Московского нефтяного института имени Губкина, но забрал документы и поступил на актерский факультет ГИТИСа на курс Иосифа Раевского. В 1959 году после окончания института устроился в Московский театр миниатюр, где работал в качестве актера и режиссера.

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В конце 1960-х Кузнецов учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров, работал режиссером в театрах по всему Советскому Союзу. В его активе — постановка спектакля «Собачье сердце» по произведению Михаила Булгакова в Тирасполе и спектакля «Случай в зоопарке» Эдварда Олби на малой сцене столичного Театра имени Гоголя.

С середины 1970-х по 1984 годы Кузнецов преподавал во ВГИКе, а затем сосредоточился на литературной деятельности, написав ряд пьес, а также произведения «Неунывники и Вопрекисты» и «В обнимку с прошлым — в будущее».

В кино Кузнецов дебютировал в 1959 году в фильме Григория Чухрая «Баллада о солдате», сыграв роль часового Гаврилкина. В его активе также роли в картинах «Утренние поезда» (Слава), «Адъютант его превосходительства» (часовой), «Там, на неведомых дорожках» (дядюшка Домовой).

Кроме того, на счету Кузнецова две режиссерские работы, поставленные совместно с Оскаром Никичем — телефильмы «Дети» (1970) и «У самого Черного моря» (1975). Он также является соавтором сценария фильма «Когда я стану великаном» (1978).

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