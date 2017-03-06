Боровшийся с соцсетями экс-президент Ирана зарегистрировался в Twitter
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Заявление появилось в воскресенье на собственном сайте Ахмадинежада, в котором указывается ссылка на аккаунт микроблога под названием Ahmadinejad1956, где политик опубликовал видео, предлагая пользователям соцсети подписаться на его страницу.
После видео Ахмадинежад написал: «Чавес жив, пока жива гуманность, свобода и истина. Он вернется, как только вернутся свобода и справедливость».
Иранское агентство ILNA отреагировало на эту публикацию словами «странный текст про Уго Чавеса».