В Панаме при падении автобуса в ущелье погибли по меньшей мере 16 человек
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и порядка 35 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье к
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и порядка 35 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье к
Инцидент произошел в воскресенье по местному времени в местечке под названием Антон в 170 километрах от города Панама.
Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых изображен автобус, упавший в овраг, расположенный под мостом, отмечает агентство.