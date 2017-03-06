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03:57 (мск), источник: РИА Новости

В Панаме при падении автобуса в ущелье погибли по меньшей мере 16 человек

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли и порядка 35 получили ранения в результате падения автобуса в ущелье к юго-западу от столицы Панамы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти.

Инцидент произошел в воскресенье по местному времени в местечке под названием Антон в 170 километрах от города Панама.

Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых изображен автобус, упавший в овраг, расположенный под мостом, отмечает агентство.

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