Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев на 8 Марта

Владивосток, 6 марта, PrimaMedia.

Теплая и облачная погода ожидает жителей Приморского края в Международный женский день, 8 марта. Днем столбики термометров поднимутся до −2…−7°C, на юге −1…+4°C. И дальше будет только теплее, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В среду, 8 марта, в Приморье будет преобладать облачная погода, в отдельных районах сохранится небольшой снег. За счет трансформации холодного воздуха в сторону тепла, повысится температура воздуха как в ночные, так и в дневные часы. Днем 8 марта столбики термометров поднимутся до −2…−7°C, на юге −1…+4°C. В четверг потепление продолжится. Днем на большей части каря воздух прогреется до 0…+5°C, лишь на севере −1…−4°C.

Во Владивостоке в среду, 8 марта, переменная облачность, без осадков. В ночные часы −4…−7°C, днем около 0 °C. В конце недели потепление во Владивостоке продолжится. В дневные часы ожидаются положительные значения температуры воздуха.