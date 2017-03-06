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05:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Гонки на собачьих упряжках по льду Байкала стартовали в Иркутске

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции на 56, 155 и 500+ км.

Многодневная гонка на собачьих упряжках Baikal Race 2017 началась в Иркутске в рамках Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада — 2017». Маршрут гонки пролегает через замерзшее озеро Байкал, Прибайкальский национальный парк и Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Участникам предстоит преодолеть дистанции 56, 155 и 500+ км. Соревнования проходят по двум дисциплинам — гонки на собачьих упряжках и скиджоринг. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

Старт гонке был дан от ледокола «Ангара», одного из первых в мире паровых ледоколов, в котором в настоящее время располагается музей.

«Гонка «Байкал рэйс-2017» входит в программу мероприятий Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2017», в рамках которого ранее прошла международная экстремальная гонка «Ледовый шторм» и состоялось открытие «Ледяной библиотеки чудес», — говорится в сообщении.

Фестиваль направлен на развитие туризма на Байкале.

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