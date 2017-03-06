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05:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске установится теплая погода без осадков

Температура воздуха поднимется до +5°C.

В Красноярск вернется солнечная погода без осадков. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 6 марта, температура воздуха поднимется до +2°C. Ближе к вечеру похолодает до -1°C. В этот день будет дуть теплый ветер с порывами до 2 м/с.

В ночь на вторник, 7 марта, в городе похолодает до -7°C, однако уже во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +4°C. Осадков в этот день не ожидается. Ветер западный, до 1 м/с.

В среду, 8 марта, в Красноярске установится теплая весенняя погода. Синоптики прогнозируют в праздничный день до 5 °C тепла. Метеорологи обещают солнечную погоду без осадков. Ветер усилится до 3 м/с.

Добавим, что после выходных в город вернется небольшое похолодание. В конце недели синоптики обещают до −7…−10°C. Такая погода продержится в Красноярске до середины марта.

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