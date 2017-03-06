Биография Валентины Терешковой
Первая в мире
Первая в мире
Ее отец был трактористом, погиб во время
В 1953 году Валентина Терешкова окончила семилетнюю школу, в 1955 году — вечернюю школу рабочей молодежи, 1960 году — Ярославский заочный техникум легкой промышленности.
Кандидат технических наук (1977).
Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе закройщицей в сборочном цехе. С 1955 года работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп» ровничницей в ленторовничном цехе.
В 1960—1962 годах Терешкова была освобожденным секретарем комитета комсомола комбината.
Параллельно занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, совершив 163 прыжка с парашютом.
В марте 1962 года Валентина Терешкова была зачислена в
C января по май 1963 года готовилась к полету на космическом корабле «Восток-6» по программе женского полета в составе группы вместе с Ириной Соловьевой, Валентиной Пономаревой, Жанной Еркиной. Была назначена основным кандидатом на полет.
Позывной — «Чайка». Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.
С 1965 года по 1966 год Терешкова проходила подготовку в группе к полету на космическом корабле «Восход». В 1978 году, после возобновления идеи женского полета, прошла Государственную медицинскую комиссию и получила допуск к специальной подготовке.
С 1966 года Валентина Терешкова ведет активную государственную и общественную деятельность.
В 1968—1987 годах она была председателем Комитета советских женщин, в 1969—1987 годах —
Избиралась депутатом Верховного Совета СССР (1966−1989), членом Президиума Верховного Совета СССР (1974−1989).
В 1987—1992 годах Валентина Терешкова являлась председателем президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД).
В 1992—2004 годах — председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС).
В 1994—2004 годах Валентина Терешкова возглавляла Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при правительстве РФ (с 2002 года — при министерстве иностранных дел РФ), в 2002—2004 годах была членом коллегии МИД РФ.
В декабре 1995 года Терешкова баллотировалась в Государственную Думу РФ II созыва от движения «Наш дом — Россия», а в декабре 2003 года — в Государственную Думу IV созыва от избирательного блока «Российская партия ЖИЗНИ — Партия Возрождения России»; но избрана не была.
В 2008 году была избрана депутатом Государственной думы Ярославской области (ныне — Ярославская областная дума) пятого созыва, была заместителем председателя Ярославской областной думы.
В Госдуме VI созыва была заместителем председателя комитета ГД по международным делам.
В 2016 году избрана депутатом Государственной Думы VII созыва от партии «Единая Россия». Заместитель председателя комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Валентина Терешкова — Герой Советского Союза (1963),
Ей также были присвоены звания Героя Социалистического Труда Чехословакии, Болгарии, Вьетнама, Монголии. Терешкова удостоена ряда наград научных, общественных и религиозных организаций.
Почетный гражданин 18 российских и зарубежных городов.
Ее именем названы кратер на Луне и малая планета. В Москве на Аллее героев космоса установлен бронзовый бюст первой
Валентина Терешкова была дважды замужем. Первым ее мужем был
Вторым мужем Валентины Терешковой был Юлий Шапошников (1931−1999),
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