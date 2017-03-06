Биография Валентины Терешковой

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Ее отец был трактористом, погиб во время советско-финской войны. Мать, Елена Терешкова (Круглова), работала в колхозе, а после Великой Отечественной войны — на ярославском комбинате «Красный Перекоп».

Девочка с косичками на последней парте в среднем ряду Валя Терешкова, будущая первая в мире женщина-космонавт. Ярославль. Школа № 32. 1950 год | Источник: РИА "Новости"

В 1953 году Валентина Терешкова окончила семилетнюю школу, в 1955 году — вечернюю школу рабочей молодежи, 1960 году — Ярославский заочный техникум легкой промышленности.

Высшее образование получила в 1969 году в Военно-инженерной академии имени Н. Е. Жуковского по специальности «летчик-космонавт-инженер»

Кандидат технических наук (1977). Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году на Ярославском шинном заводе закройщицей в сборочном цехе. С 1955 года работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп» ровничницей в ленторовничном цехе.

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В 1960—1962 годах Терешкова была освобожденным секретарем комитета комсомола комбината. Параллельно занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, совершив 163 прыжка с парашютом. В марте 1962 года Валентина Терешкова была зачислена в космонавты-слушатели. С марта по ноябрь 1962 года она проходила общекосмическую подготовку и после сдачи государственных экзаменов 1 декабря была зачислена в отряд космонавтов. C января по май 1963 года готовилась к полету на космическом корабле «Восток-6» по программе женского полета в составе группы вместе с Ириной Соловьевой, Валентиной Пономаревой, Жанной Еркиной. Была назначена основным кандидатом на полет.

Первый космический полет Валентина Терешкова совершила 16—19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским

Позывной — «Чайка». Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.

Космонавт Валентина Терешкова (в центре) в окружении врачей. Кадр из документального фильма "Советы в Космосе" | Источник: РИА "Новости"

С 1965 года по 1966 год Терешкова проходила подготовку в группе к полету на космическом корабле «Восход». В 1978 году, после возобновления идеи женского полета, прошла Государственную медицинскую комиссию и получила допуск к специальной подготовке.

В 1997 году была отчислена из отряда космонавтов в связи с достижением предельного возраста и уволена в отставку из Вооруженных сил в звании генерал-майора авиации

С 1966 года Валентина Терешкова ведет активную государственную и общественную деятельность. В 1968—1987 годах она была председателем Комитета советских женщин, в 1969—1987 годах — вице-президентом Международной демократической федерации женщин.

Праздник “Народ, молодежь и студенты ГДР строят социализм”. На трибуне – советский летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова, министр народного образования ГДР Маргот Хонеккер и американская коммунистка Анджела Дэвис. 1973 год | Источник: РИА "Новости"

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР (1966−1989), членом Президиума Верховного Совета СССР (1974−1989). В 1987—1992 годах Валентина Терешкова являлась председателем президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). В 1992—2004 годах — председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС).

В 1994—2004 годах Валентина Терешкова возглавляла Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при правительстве РФ (с 2002 года — при министерстве иностранных дел РФ), в 2002—2004 годах была членом коллегии МИД РФ. В декабре 1995 года Терешкова баллотировалась в Государственную Думу РФ II созыва от движения «Наш дом — Россия», а в декабре 2003 года — в Государственную Думу IV созыва от избирательного блока «Российская партия ЖИЗНИ — Партия Возрождения России»; но избрана не была. В 2008 году была избрана депутатом Государственной думы Ярославской области (ныне — Ярославская областная дума) пятого созыва, была заместителем председателя Ярославской областной думы.

В декабре 2011 года Валентина Терешкова была избрана депутатом Государственной Думы РФ VI созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия»

В Госдуме VI созыва была заместителем председателя комитета ГД по международным делам.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ | Источник: РИА "Новости"

В 2016 году избрана депутатом Государственной Думы VII созыва от партии «Единая Россия». Заместитель председателя комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Валентина Терешкова — Герой Советского Союза (1963), летчик-космонавт СССР (1963), лауреат Государственной премии РФ (2009). Удостоена многочисленных наград СССР, России и других стран. Среди них — два ордена Ленина (1963, 1981), орден Октябрьской революции (1971), орден Трудового Красного знамени (1987), орден «За заслуги перед Отечеством» I (2017), II (2007) и III (1997) степеней, орден Почета (2003), орден Дружбы (2011).

В 2013 году она была награждена орденом Александра Невского

Ей также были присвоены звания Героя Социалистического Труда Чехословакии, Болгарии, Вьетнама, Монголии. Терешкова удостоена ряда наград научных, общественных и религиозных организаций.