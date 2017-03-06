Первые утки прилетели с зимовки в Байкало-Ленский заповедник

Как сообщает 3 марта 2017 года пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», первые утки, предположительно, гоголи, вернулись в заповедник 1 марта, их заметили сотрудники Верхне-Ленского лесничества. В это же время на территории заповедника начали стягиваться к привычным местам токования тетерева. Обычно птицы ведут себя подобным образом только в конце марта, но в этом году весна наступает аномально рано. Уже 23 февраля верховья реки Лена очистились ото льда. Скоро к первым прилетевшим уткам присоединятся их многочисленные сородичи.