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06:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первые утки прилетели с зимовки в Байкало-Ленский заповедник

Ранняя весна 2017 года повлияла на поведение птиц в Байкало-Ленском заповеднике: утки прилетели с зимовки, а тетерева готовятся токовать.

Как сообщает 3 марта 2017 года пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», первые утки, предположительно, гоголи, вернулись в заповедник 1 марта, их заметили сотрудники Верхне-Ленского лесничества. В это же время на территории заповедника начали стягиваться к привычным местам токования тетерева. Обычно птицы ведут себя подобным образом только в конце марта, но в этом году весна наступает аномально рано. Уже 23 февраля верховья реки Лена очистились ото льда. Скоро к первым прилетевшим уткам присоединятся их многочисленные сородичи.

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