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07:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Минздраве Пермского края рассказали, как уберечься от травм в гололёд

Для безопасности советуют носить шапки, рюкзаки и ходить с палочкой.

Пермяки жалуются на небывалый гололёд в городе. Из-за весенних «качелей» — оттепели-заморозки — на тротуарах образовался слой льда.

В министерстве здравоохранения Пермского края предупреждают, что такая ситуация будет сохраняться весь март.

«Чтобы уберечься от падения и его печальных последствий, медики советуют продолжать носить зимнюю обувь, не отказываться от шапок, которые могут смягчить удар, не стесняться использовать палку или трость. Пожилым людям целесообразно использовать колесные сумки-тележки. Молодым — выбрать вместо сумки рюкзак — освобождает руки, прибавляет устойчивости», — говорится на сайте министерства.

Если травму избежать не удалось, важно знать правила поведения в первые минуты после падения. Очень важно поведение тех, кто оказался рядом с пострадавшим.

«Пациента необходимо удержать от лишних передвижений. Нельзя беспокоить поврежденный орган. Сразу после травмы у пострадавшего иногда снижается чувствительность. А дополнительные движения в дальнейшем приводят к большему отеку», — советуют в минздраве.

При этом медики настоятельно рекомендуют не пытаться вправить вывихи самостоятельно и устранить смещение при переломе. Это приводит к дополнительным повреждениям.

«Создайте покой поврежденной конечности. Обездвижьте ее. Для этого может подойти кусок картона, толстый журнал. Постарайтесь придать конечности возвышенное положение: выше уровня сердца. Например, при травме руки положить пострадавшего на спину, а руку положить на живот. При травме стопы или лодыжек подложите под колено, голень, стопу что-нибудь мягкое. Практически никто не может, используя подручные средства, правильно наложить жгут на рану руки или ноги, остановить кровотечение. Если сильно пережать конечность, то можно необратимо повредить нервы. Поэтому лучше ограничиться давящей повязкой. И главный совет: если вы увидели на улице человека, который упал и не может подняться, не оставайтесь равнодушными, вызовите ему скорую помощь», — дают пояснения в министерстве.

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