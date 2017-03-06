В Минздраве Пермского края рассказали, как уберечься от травм в гололёд

Пермяки жалуются на небывалый гололёд в городе. Из-за весенних «качелей» — оттепели-заморозки — на тротуарах образовался слой льда.

В министерстве здравоохранения Пермского края предупреждают, что такая ситуация будет сохраняться весь март.

«Чтобы уберечься от падения и его печальных последствий, медики советуют продолжать носить зимнюю обувь, не отказываться от шапок, которые могут смягчить удар, не стесняться использовать палку или трость. Пожилым людям целесообразно использовать колесные сумки-тележки. Молодым — выбрать вместо сумки рюкзак — освобождает руки, прибавляет устойчивости», — говорится на сайте министерства.

Если травму избежать не удалось, важно знать правила поведения в первые минуты после падения. Очень важно поведение тех, кто оказался рядом с пострадавшим.

«Пациента необходимо удержать от лишних передвижений. Нельзя беспокоить поврежденный орган. Сразу после травмы у пострадавшего иногда снижается чувствительность. А дополнительные движения в дальнейшем приводят к большему отеку», — советуют в минздраве.

При этом медики настоятельно рекомендуют не пытаться вправить вывихи самостоятельно и устранить смещение при переломе. Это приводит к дополнительным повреждениям.