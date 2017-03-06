Студентка из Омска получила медаль Российской академии наук

Российская академия наук подвела итоги конкурса, который проводился в 2016 году среди молодых учёных и студентов вузов. Среди научных работ в области экономики лучшей признали дипломную работу выпускницы факультета международного бизнеса Омского государственного университета имени Достоевского. Бакалавр Мария Смолякова под научным руководством кандидата экономических наук Светланы Ультан написала исследование на тему «Социальное предпринимательство как альтернатива коммерциализации медицинского обслуживания населения в России и за рубежом».

Как сообщает официальный сайт ОмГУ, Мария Смолякова получила от РАН медаль и денежную премию — 25 тысяч рублей.