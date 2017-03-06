Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Как правильно расставить мебель в гостиной
Захарова предупредила американского пoсла об опасности
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
07:20 (мск), источник: Om1.ru

Студентка из Омска получила медаль Российской академии наук

Конкурсная комиссия признала лучшей научную работу девушки о социальном предпринимательстве.

Российская академия наук подвела итоги конкурса, который проводился в 2016 году среди молодых учёных и студентов вузов. Среди научных работ в области экономики лучшей признали дипломную работу выпускницы факультета международного бизнеса Омского государственного университета имени Достоевского. Бакалавр Мария Смолякова под научным руководством кандидата экономических наук Светланы Ультан написала исследование на тему «Социальное предпринимательство как альтернатива коммерциализации медицинского обслуживания населения в России и за рубежом».

Как сообщает официальный сайт ОмГУ, Мария Смолякова получила от РАН медаль и денежную премию — 25 тысяч рублей.

Сейчас Мария учится в магистратуре Санкт-Петербургского государственного экономического университета и работает экономистом в холдинге по продаже и аренде морского и сухопутного транспортного оборудования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Непристойные надписи в подъезде маленькой девочке мог писать офицер запаса
Южная Корея зафиксировала пуск неизвестной ракеты в КНДР
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Франсуа Фийон сообщил о создании новой команды своих сторонников
Умер актер Александр Кузнецов
Южная Корея в четыре раза увеличила выплаты перебежчикам из КНДР
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь