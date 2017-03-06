100-летний юбилей Кемерова обойдется в 2,6 млрд рублей
Подготовка к юбилею областной столицы началась в 2013 году, когда была создана специальная комиссия.
Подготовка к юбилею областной столицы началась в 2013 году, когда была создана специальная комиссия.
В столице Кузбасса готовятся к празднованию 100-летнего юбилея, который будет отмечаться в 2018 году.
По сообщению
В рамках подготовки к празднику планируется потратить около 2,6 млрд рублей. На комплексную застройку территории Ботанического сада будет направлено 210 млн рублей. Ожидается, что в столице Кемеровской области появятся 10 новых парков и скверов. Будет обновлен парк дорожной техники, выполнена реконструкция бульвара строителей, проведен ремонт дворовых территорий. На праздничные мероприятия будет затрачено 9,5 млн рублей.