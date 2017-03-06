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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

100-летний юбилей Кемерова обойдется в 2,6 млрд рублей

Подготовка к юбилею областной столицы началась в 2013 году, когда была создана специальная комиссия.

В столице Кузбасса готовятся к празднованию 100-летнего юбилея, который будет отмечаться в 2018 году.

По сообщению пресс-службы областной администрации, концепция праздника была разработана и утверждена в декабре 2016 года. Она включает в себя следующие направления: Кемерово должен стать городом возможностей, современным экономическим и образовательным центром России. О подготовке к юбилею отчитался на заседании коллегии администрации глава города Илья Середюк.

В рамках подготовки к празднику планируется потратить около 2,6 млрд рублей. На комплексную застройку территории Ботанического сада будет направлено 210 млн рублей. Ожидается, что в столице Кемеровской области появятся 10 новых парков и скверов. Будет обновлен парк дорожной техники, выполнена реконструкция бульвара строителей, проведен ремонт дворовых территорий. На праздничные мероприятия будет затрачено 9,5 млн рублей.

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