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08:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мировые судьи обязали жителей Приангарья уплатить 347 млн рублей транспортного налога

Госпошлина в размере 173 млн рублей уже поступила в бюджеты муниципальных образований.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мировые судьи Иркутской области в 2016 году обязали должников уплатить 347,4 млн рублей транспортного налога и 25 млн рублей государственной пошлины. Доход от государственной пошлины, уплаченной при подаче исковых заявлений мировым судьям в размере 173 млн рублей, уже поступил в бюджеты муниципальных образований. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Результаты работы мировых судей за прошедший год подвели на отчетно-выборной конференции судей региона, участие в которой принял заместитель губернатора Иркутской области — руководитель аппарата губернатора региона и правительства Приангарья Дмитрий Чернышов. На заседание прибыли 186 делегатов от Иркутского областного суда, Арбитражного суда Иркутской области, Иркутского гарнизонного военного суда, Черемховского гарнизонного военного суда, районных судов и мировых судей. Специалисты отметили, что в регионе растет популярность решения спорных вопросов через мировые суды. Так, в 2016 году поступило свыше 460 тысяч дел, что на 10 тысяч дел больше, чем в 2015 году. В среднем по области нагрузка на мирового судью составила свыше 330 дел в месяц. Всего же за 15 лет существования института мировых судей в нашем регионе, они рассмотрели более 3,5 млн судебных дел. Все имеют социальную значимость. Это взыскание алиментов, задолженности за услуги ЖКХ, фонда капитального ремонта, уплаты налогов, задолженности по кредитам, а также нарушения правил дорожного движения, уголовные дела о преступлениях, максимальное наказание за совершение которых не превышает 3 лет лишения свободы.

«Понимая всю важность института мировой юстиции, как части судебной системы для жителей нашего региона, правительство Иркутской области принимает меры для создания надлежащих условий деятельности этой системы. В 2016 года начата реализация подпрограммы “Развитие мировой юстиции Иркутской области” на 2016−2020 годы. Для работы судебных участков создают залы заседаний, закупают средства антитеррористической защищенности, укрепляют материально-техническую базу, закупают оргтехнику, справочно-информационные системы, специальное программное обеспечение», — сказал Дмитрий Чернышов.

Это позволяет сделать правосудие более доступным для граждан, обеспечить законное и обоснованное разрешение споров и конфликтов, защиту конституционных прав и свобод человека.

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