Мировые судьи обязали жителей Приангарья уплатить 347 млн рублей транспортного налога
Госпошлина в размере 173 млн рублей уже поступила в бюджеты муниципальных образований.
Госпошлина в размере 173 млн рублей уже поступила в бюджеты муниципальных образований.
Мировые судьи Иркутской области в 2016 году обязали должников уплатить 347,4 млн рублей транспортного налога и 25 млн рублей государственной пошлины. Доход от государственной пошлины, уплаченной при подаче исковых заявлений мировым судьям в размере 173 млн рублей, уже поступил в бюджеты муниципальных образований. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Результаты работы мировых судей за прошедший год подвели на
«Понимая всю важность института мировой юстиции, как части судебной системы для жителей нашего региона, правительство Иркутской области принимает меры для создания надлежащих условий деятельности этой системы. В 2016 года начата реализация подпрограммы “Развитие мировой юстиции Иркутской области” на 2016−2020 годы. Для работы судебных участков создают залы заседаний, закупают средства антитеррористической защищенности, укрепляют
Это позволяет сделать правосудие более доступным для граждан, обеспечить законное и обоснованное разрешение споров и конфликтов, защиту конституционных прав и свобод человека.