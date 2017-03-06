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07:22 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Среда, 8 марта, будет выходным днем.

Источник: AP 2017

Рабочая неделя, начавшаяся сегодня, 6 марта, будет короткой.

Вместо 5 дней трудиться будем всего 4, а ближайший выходной нас ждет не в пятницу, а в среду, 8 марта.

В этом году россиянам выпал всего один выходной в Международный женский день. Добавлять к нему дополнительные выходные, перенесенные например с новогодних каникул (как на 23 февраля) не стали.

Следующие после 8 марта праздничные выходные будут уже в мае. По данным Минтруда отдыхать будем с 29 апреля по 1 мая (3 дня — с субботы по понедельник) и с 6 по 9 мая (4 дня — с субботы по вторник).

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